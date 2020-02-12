隨機獵豔騙蒙眼性愛 假男友判賠

隨機獵豔示意圖

2020-02-12 05:30:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市1名與男友談遠距戀愛的女子被陌生的「冒牌男友」，相約晚間裸身蒙眼在住處房間等他南下相會，女子竟以為男友要跟她玩「蒙眼性愛」，全程蒙著雙眼與該名張姓男子激情性愛，張男事後從容離去，張男食髓知味隔週欲重施故技才被拆穿，女子怒控張男性侵並求償60萬元，橋頭地院判張男須賠8萬元。

判決指出，才國中畢業從事電工的張姓男子2017年7月間，以未顯示來電手機，隨機撥打電話給被害女子小瑜（化名），小瑜接到未出聲的電話，以為是男友打來，張男順勢假冒小瑜男友身分，佯稱生病以軟弱無力之氣音掩飾，並告知因營區執勤，不要主動與其聯絡。

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之後，雙方不時以電話或LINE聯繫，小瑜經常深情傾訴思念之情，還曾傳裸照給冒牌男友張男，近1個月之後，張男打電話約小瑜，2017年8月5日晚間要南下與她相會，要求小瑜當晚裸身蒙眼在住處房間不上鎖等他，如不從他就不要下來找她。

當天張男摸進小瑜房間，小瑜依約裸身相待，以為要玩蒙眼情趣性愛，全程蒙著雙眼與張男激情性愛，直到張男從容離開，小瑜都沒有拿下眼罩。

隔週，張男故技重施，並進一步要求小瑜為他準備蝦子與牛肉於住處等他，不過第二次就被小瑜發現，氣得報警怒控張男性侵，並要求償精神撫慰60萬元。

法庭審理時，張男辯稱隨機撥打電話並無違法，他也不認識原告男友如何冒充？他更未強迫其蒙眼，這完全是原告本身錯誤的認知，且2人以電話、LINE聯繫近1個月，原告不可能分辨不出他和男友的各種差異，性侵告訴部分，他已和原告以15萬元和解。

民事庭最後認定原告之訴為一部有理由、一部無理由，判張男須賠償原告8萬元，全案可上訴。

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