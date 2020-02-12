女冒帥哥 勾引情敵騙裸照 LINE男友「她是這種女人」

騙情敵裸照示意圖

2020-02-12 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕李姓女子與陳男交往後，常聽陳男提到林姓前女友，李女想辦法要讓男友徹底死心，竟偽裝成帥男故意和林女成為IG好友，然後騙取林女自拍裸照，再轉傳給陳男「看吧！她就是這樣的女人！」新竹地檢署調查後，依妨害秘密罪將心機深沉的李女提起公訴。

陳男說，去年2月李姓女友傳1張他前女友林女拿手機自拍的裸照給他看，他問李女照片從何而來？李女不說，他則急忙打電話給林女，問她「妳最近有沒有拍裸照傳給人家？」林女回答的確有傳給IG的許姓男子，剛開始陳男以為是許男將照片傳給林姓女友，但是後來發現疑點重重，李女在無法自圓其說情況下，只好坦承其實帥哥「許男」就是她，是她上IG假裝成許男，故意接近林女，成為林女的IG好友，進一步騙她自拍裸照。

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26歲的李女坦承，她以許男這個假身分在IG與林女私訊聊天，並向林女謊稱自己是男性，對於林女的身材與外貌十分傾心，非常想索取她的自拍裸照，林女竟在3天內分別透過IG軟體傳送3次自拍裸照給李女佯裝的「許男」。

李女蒐集到林女的自拍裸照後，立即LINE給陳姓男友，為的是讓他知道林女是多麼隨便的女生，網路上都能找到她的自拍裸照。不過事後陳男知道整件事都是現任女友自導自演，感到不寒而慄，並與李女大吵一架，要她立即將所有裸照刪除。

女友自導自演 男友心寒

檢警偵訊李女時，問她為何要做出這樣的事情？李女聲稱因為曾聽陳男說前女友身材很好，她是基於好奇的心態，才佈下這一場IG騙局，事後也果然騙到林女的裸照，她其實也很想藉由「許男」這個角色，來探知林女是否對陳男還有情愫，以及2人是否還有偷偷交往。

女友涉妨礙秘密被訴

林女得知被騙拍裸照，且對方竟是情敵，憤而提告且表示一定會提起附帶民事賠償，新竹檢方則依無故洩露利用電腦或其他相關設備持有他人之秘密罪起訴李女。

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