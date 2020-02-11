為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女醫偽造病歷詐22萬 判罰40萬、80小時義診

女牙醫利用為患者看病機會「過兩次卡」，偽造患者就醫紀錄，台中地檢署給她緩起訴2年處分 。（資料照）

女牙醫利用為患者看病機會「過兩次卡」，偽造患者就醫紀錄，台中地檢署給她緩起訴2年處分 。（資料照）

2020-02-11 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市50歲柯姓女牙醫師利用為患者看牙病機會「過兩次卡」（看一次病卻刷兩次卡），偽造患者就醫紀錄，再向中央健保署詐領22萬餘元的診療費，健保署提出詐欺罪告訴，不過，柯女坦承犯行，態度良好，「病患對被告評價很高」，檢方給她緩起訴2年處分，條件是賠償健保署40萬元，並提供80小時的「義診服務」。

「過兩次卡」 向健保署詐領

緩起訴書指出，柯姓女牙醫師在中市北區開牙醫診所，從2016年6月至2019年5月，長達近3年時間，將14名患者的健保卡偷偷「過兩次卡」，也就是看一次病卻刷兩次卡、等於看兩次病，再向健保署詐得22萬1104元診療費，健保署發現異常，派員訪談柯女與病患後，向台中地檢署提出詐欺罪告訴。

台中地檢署偵查時，認為柯女觸犯詐欺取財、偽造文書等罪嫌，不過，她坦承犯行，稽查員訪談時，柯女態度良好，全部坦承犯行，自願繳回詐得款項；另外，「受訪病患對被告（柯女）評價很高」，同意檢方給她緩起訴處分，台中地檢署據此緩起訴2年，條件是支付健保署公庫40萬元「損害賠償」，還要向指定機構或社區提供80小時的「義診服務」，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-02-10 15:10

花蓮知名「佳興冰果室」起火濃煙竄天 5傷送醫

2020-02-10 20:00

武漢肺炎》Line洩漏患者個資 離譜內湖警副所長遭記過法辦 影片

2020-02-10 21:39

署長秘書酒駕傷人仍升官引反彈 警政署決註銷升職令

2020-02-10 21:03

台中垃圾車撞機車拖行10多公尺 78歲騎士不治 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播