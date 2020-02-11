女醫偽造病歷詐22萬 判罰40萬、80小時義診

女牙醫利用為患者看病機會「過兩次卡」，偽造患者就醫紀錄，台中地檢署給她緩起訴2年處分 。（資料照）

2020-02-11 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市50歲柯姓女牙醫師利用為患者看牙病機會「過兩次卡」（看一次病卻刷兩次卡），偽造患者就醫紀錄，再向中央健保署詐領22萬餘元的診療費，健保署提出詐欺罪告訴，不過，柯女坦承犯行，態度良好，「病患對被告評價很高」，檢方給她緩起訴2年處分，條件是賠償健保署40萬元，並提供80小時的「義診服務」。

「過兩次卡」 向健保署詐領

緩起訴書指出，柯姓女牙醫師在中市北區開牙醫診所，從2016年6月至2019年5月，長達近3年時間，將14名患者的健保卡偷偷「過兩次卡」，也就是看一次病卻刷兩次卡、等於看兩次病，再向健保署詐得22萬1104元診療費，健保署發現異常，派員訪談柯女與病患後，向台中地檢署提出詐欺罪告訴。

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台中地檢署偵查時，認為柯女觸犯詐欺取財、偽造文書等罪嫌，不過，她坦承犯行，稽查員訪談時，柯女態度良好，全部坦承犯行，自願繳回詐得款項；另外，「受訪病患對被告（柯女）評價很高」，同意檢方給她緩起訴處分，台中地檢署據此緩起訴2年，條件是支付健保署公庫40萬元「損害賠償」，還要向指定機構或社區提供80小時的「義診服務」，全案確定。

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