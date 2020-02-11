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招待中配旅遊涉賄選 統促黨何建華起訴

中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌賄選被起訴。（圖擷取自何建華臉書）

中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌賄選被起訴。（圖擷取自何建華臉書）

2020-02-11 05:30:00

〔記者陳慰慈／台北報導〕2020總統、立委選舉期間，名列中華統一促進黨不分區立委候選人的中華婦女聯合會理事長何建華，以形同打對折的價格，招攬24名中國配偶赴金門、廈門旅遊，並在微信群組留言「政黨票請投2號統促黨」，涉嫌賄選，台北地檢署認為，讓每個團員減免7000元費用，團費明顯低於市場行情，認定涉嫌賄選，昨依違反選罷法將何女起訴。

起訴指出，去年12月2日，何女在中華婦聯會臉書粉絲團貼文，招攬具投票權的中國配偶，透過小三通前往金門、廈門，標榜全程住宿4、5星級飯店，並主打非購物團、落地接待，5天4夜遊每人只要7800元，但同樣的行程每人團費約1萬5000元。當天晚間，何女又在臉書粉絲團貼出「政黨票投統促黨」的競選訴求。

對折減團費

有24名選民報名參加去年12月18至22日的金廈遊行程，何女將團員加入「金廈團」微信群組，還特別穿上中華婦聯會背心到場送機，並向選民自我介紹其代表統促黨參選不分區立委，發放中華婦聯會背心給選民穿上合影；旅途中，何女又在微信群組貼文：「政黨票請投2號統促黨」。檢警調於選民返台日在松山機場攔截團客，另同步至何女住處搜索，查扣相關證物。

檢方認為，該旅行團團費明顯低於市場行情，讓每個團員減免7000元團費的不正利益，認定何女涉嫌賄選，將她起訴。

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