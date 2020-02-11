台東元宵遶境大亂鬥 首依刑法送辦

前晚在台東市漢陽北路的元宵遶境活動，相當熱鬧。（記者黃明堂攝）

2020-02-11 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市元宵遶境活動，前晚在漢陽北路因放鞭炮引發陣頭打群架，還有人被砍傷，台東警分局出動近百名快打部隊壓制，漏夜偵辦逮捕十餘人。

今年元宵因天后宮、豐安宮分別舉辦活動，市區市郊都籠罩在廟會熱鬧氣氛中，卻因陣頭亂鬥而變調。以往這類街頭鬥毆事件，警方均依社會秩序維護法裁處，最多拘留三天，但這次警方不輕縱，全案將依新修訂的刑法第一百五十條聚眾施強暴脅迫罪移送偵辦，最高可處五年有期徒刑。

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放鞭炮引發陣頭打群架 有人遭砍傷

漢陽北路前天封街遶境，現場搭設十餘座臨時壇，迎接四十六個陣頭，炮火猛烈，不料，深夜十一點左右爆發陣頭衝突，兩派人馬數十人打群架，棍棒、鋁梯、安全帽、三角錐齊飛，還有人被刀械砍傷送醫。

台東分局近百名快打部隊獲報到場壓制，將雙方人馬隔離、控制混亂的場面，將二名傷者護送至馬偕醫院治療。

警方說，確認疑似涉案者二人，經漏夜追查逮捕十餘名鬧事者。經查衝突原因是某陣頭因不滿同路段設置之臨時壇隨意丟鞭炮，引發口角後演釀成群體互毆。

台東分局長郭子弘表示，本來期望各宮廟、陣頭能依事先約定，平和進行，最後仍發生陣頭暴力滋事，甚表遺憾，絕對依法偵辦。

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