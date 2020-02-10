為1.6萬利息錢／助嫌犯躲刑責 貪警判囚5年

偵查佐賴柏接受賄賂，被判５年。（記者吳昇儒翻攝）

2020-02-10 05:30:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕林姓男子得知新北市瑞芳警分局偵查佐賴柏瑞（停職中）缺錢花用，以免息借出35萬元為條件，換取友人不被偵辦，基隆地院以違背職務行為收受不正利益罪判賴員5年徒刑，1萬6445元不法所得沒入，近日再以觸犯交付賄賂罪判林男3月。

檢廉調查，原任職於瑞芳警分局偵查佐的賴柏瑞負責分局詐欺業務，因案結識林男。2017年4、5月間，賴員接辦詐欺案件時，卻洩漏案件內容給林男，林男發現犯嫌中竟有自己熟識的劉姓男子，便向賴員示意，希望他能夠放劉一馬。

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不久，賴員開口要「借款」20萬元，輾轉由林男出借款項；賴食髓知味，以小隊長也要借錢名義，要再借15萬元，卻對利息部分隻字未提，獲取借錢免息的不當利益。

賴員順利「借」錢後，竟配合林男需求，要詐欺案件中犯嫌不要供出劉男，且未依規定製作劉男筆錄，違背犯罪偵查職務，也未將劉男移送法辦。

賴員事後發現已被檢廉調查，才急忙歸還款項，期間共獲得不當利益1萬6445元（利息），交付及收受賄款的林男與賴員被移送法辦。

法官認為，林男為幫劉男閃避刑責，免息借貸給賴姓偵查佐，已違反貪污治罪條例，考量他犯後自白承認犯行，依觸犯交付賄賂罪判刑3月，褫奪公權1年；另收賄的賴員被以違背職務行為收受不正利益罪判刑5年，褫奪公權3年，並沒入不法所得。

有警界人士認為，單憑賴員一人應無法決定案件移送人數及偵辦程度，不排除另有隱情。

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