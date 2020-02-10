變態夫學Ａ片虐妻 嘿咻狂喊女同學名

陳男逼妻模仿變態色情片行為，嚴重踐踏妻子自尊。（情境照）

2020-02-10 05:30:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚近30年的張姓女子，遭先生陳男逼迫模仿變態色情片行為，嘿咻時甚至對著張女喊出她女同學或女同事名字，張女簡直被當成洩慾工具，若反抗或拒絕，就被陳男罰站聽訓一整晚不給睡覺，且她生病只准看女醫師，上班穿裙子就遭剪破；新竹地院認為陳男辱妻的諸多暴行，嚴重踐踏妻子自尊，已超越正常人能忍耐的限度，日前判准離婚。

張女指控，丈夫陳男長期以來無視她的抗拒，經常強迫她模仿變態色情片的情節逞慾，過程中甚至喊出她的女同學或女同事名字。

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張女說，她身心受到巨大傷害，甚至感到羞愧與污穢，但為了孩子的家庭完整，面對性暴力只能忍辱屈服，然而每當入夜一想到變態性事，就感覺極大厭惡與噁心，遭凌辱後流淚不止或放聲痛哭，陳男卻為此氣得整夜不讓她睡覺，要她站著聽訓一整晚或乾脆將她趕出房，直到想洩慾時又逼她回房。

張女指控，她第一胎坐月子期間陳男就上酒店玩女人、嫖妓，還在半夜以望遠鏡偷窺鄰居女子，或隨機撥打電話給女子，講一些淫穢不堪的話。

她因病看婦產科，陳男得知醫師是男性，竟辱罵她「就是要找機會給男人摸、就是愛給男生看」，甚至不許她穿裙子上班，認為她想藉此取悅男同事，招蜂引蝶，憤而將她裙子剪破，清光衣櫃隨處亂丟，當晚她憤而離家出走。

事後她想試圖改善關係，陳男卻說「沒事別回來、有空全部搬走」、「除非妳承認偷人，否則絕不離婚」。

子女出庭指證，陳男剪張女裙子不只一次，且限定她只能看女醫師，懷疑她與同事過從甚密、動輒暴怒將張女趕出房門等都是事實。

法官認為陳男辱妻的諸多暴行，「呼之即來、揮之即去」的無情對待，已嚴重踐踏妻子自尊，判准離婚。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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