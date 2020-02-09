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泰軍人殺指揮官後闖商場 臉書直播掃射至少17死

泰國軍人賈克潘持槍闖入百貨公司濫殺平民。（取自臉書）

泰國軍人賈克潘持槍闖入百貨公司濫殺平民。（取自臉書）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕泰國東北部呵叻府市中心1間百貨公司當地時間8日晚間發生槍擊血案，至少造成17人罹難、14人受傷。根據目擊民眾拍攝的影像及照片，案發當下現場一片慌亂，民眾四處逃竄。當局證實，凶嫌一度在百貨公司4樓挾持16名人質，與警方對峙；警方緊急協調凶嫌的母親趕赴現場，勸說凶嫌投降。

射殺指揮官、兩同袍 逃出軍營

泰國《曼谷郵報》報導，32歲現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）先在營區持槍射殺指揮官和2名同袍後，駕悍馬車逃出軍營，一路射殺平民，還在1間佛寺開槍；晚間6時闖進百貨公司「Terminal 21」，持槍濫射商場內民眾。賈克潘還透過臉書直播犯案過程，並在晚間7時上傳他與槍枝的合照。

台女目擊血案 截稿前凶嫌與警對峙

案發時正在百貨公司逛街的台灣黃姓民眾告訴中央社，她與朋友突聽到槍聲，往樓下俯瞰，見1名計程車司機倒地不起，同時間百貨公司內傳來尖叫聲，工作人員隨後集結現場民眾，要大家從逃生口離開；她離開百貨公司時，已有大批軍警圍繞百貨公司，持槍準備進入追捕凶嫌。

賈克潘行凶動機未明，犯案時於臉書張貼貼文與照片，其中1則詢問大家他是否應該投降。先前的貼文中曾有「是時候爽了」、「人都會死」等字句。目前他的臉書頁面已被關閉。

泰國軍人賈克潘持槍闖入呵叻府市中心的百貨公司，掃射人群，並挾持人質與警對峙。（取自網路）

泰國軍人賈克潘持槍闖入呵叻府市中心的百貨公司，掃射人群，並挾持人質與警對峙。（取自網路）

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