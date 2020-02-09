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離譜高雄警 酒駕拒測、拒簽還落跑

警員林鴻慶在這家薑母鴨店喝啤酒後酒駕，卻謊稱只有吃薑母鴨想卸責。（記者陳文嬋攝）

警員林鴻慶在這家薑母鴨店喝啤酒後酒駕，卻謊稱只有吃薑母鴨想卸責。（記者陳文嬋攝）

2020-02-09 05:30:00

謊稱吃薑母鴨 被戳破

〔記者陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕高雄市鹽埕警分局建國四路派出所警員林鴻慶，酒後騎車卻拒測、拒簽，還趁機落跑，事後又亂扯是吃薑母鴨，謊言被戳破後才承認酒駕，除自己至少被記1支大過及調地，還連累陳姓所長也被調整為內勤職務。

想套交情躲盤查 被拒

林鴻慶本月4日凌晨與友人到高雄市鳳山區文中街薑母鴨店用餐飲酒，凌晨近3時酒後騎機車載友人離去，文山派出所警網在褒揚東街發現其後座友人未戴安全帽，攔車盤查，林喊「學長」想套交情，表明自己是警察。

但警網不買帳，林則拒絕警方酒測，警方開出18萬元罰單，林也拒簽。僵持1個多小時後，林員藉故打電話，竟棄車與友人「落跑」。

林鴻慶至少記1支大過

鳳山警方當天上午近7時通報鹽埕分局，表示林員未在罰單簽名，將寄掛號給他簽收。鹽埕分局得知後，通知林員接受調查，林一直到上午9時40分才到分局，否認喝酒，辯稱吃薑母鴨。警方調閱監視器及過濾密錄器，戳破林員謊言，他才承認有喝啤酒。

連累陳姓所長被拔官

警方表示，林員知法犯法，酒駕拒測、拒簽又落跑，明顯規避責任，將加強員警教育。高雄市警局至少對林鴻慶記1支大過，調往林園分局，另認定陳姓所長督導不周，調整至仁武分局內勤。

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