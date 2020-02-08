勇女無懼5惡煞 撐住後車廂阻擄人

5煞企圖將被害人塞進後車廂，一名路過女子見義勇為，奮力撐住後車廂蓋。（民眾提供）

2020-02-08 05:30:00

警籲：報警處理 免陷險境

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區光榮街6日深夜發生驚悚押人事件，5名惡煞駕駛BMW轎車當街堵人，並把被害人塞進後車廂，1名路過女子見義勇為，奮力撐住後車廂蓋，不斷喊：「不要這樣啦！」嫌犯押人行動受挫後，被害人趁機脫逃，警方已逮捕一干嫌犯，初查與工程款債務糾紛有關。

金錢糾紛 打斷手腳想押走

警方表示，出面相救的女子是一名剛好路過的熱心民眾，與本案無關，對她見義勇為的行為相當佩服。不過警方也呼籲，民眾遇街頭暴力衝突，不鼓勵隻身介入搭救，以免讓自己陷入險境，理想是馬上報警，或在一定安全距離外透過手機錄影蒐證。

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女目睹直喊：不要這樣啦

據調查，全案因邵姓男子與王姓被害人有金錢糾紛，產生積怨，邵男帶詹姓、邱姓、郭姓與王姓等4人，找王男談判，未料一言不合引發衝突，眾嫌拿起棍棒把被害人手腳打到骨折，還將他塞入後車廂，企圖強行押走，剛好路過的女子目睹，上前奮力撐著後車廂蓋，不讓嫌犯蓋下去，被害人乘隙逃出後車廂。

被害人乘隙逃 惡煞放棄追

5煞面對見義勇為的女子，可能不好發作，駕車離去。警方透過查訪及調閱監視器，鎖定車號後，通報線上巡邏警網圍捕，1個多小時後在五甲二路與三誠街口將邱、郭2嫌逮捕，接著再將邵姓、詹姓、王姓3男查緝到案，訊後依妨害自由及聚眾鬥毆等罪送辦。

遭毆骨折的王姓被害人，送往高雄國軍總醫院救治後，人已無大礙。

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