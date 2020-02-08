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首頁　>　社會

抹黑館長有7項前科 李天鐸判賠30萬+道歉

國安局退役上校李天鐸。（資料照）

國安局退役上校李天鐸。（資料照）

2020-02-08 05:30:00

館長拿出良民證反擊

〔記者溫于德／台北報導〕國安局退役上校李天鐸（見圖，資料照）在臉書粉專發文批「館長」陳之漢「是有7項前科的人」，遭館長求償。士林地院認定館長已自證無犯罪紀錄，加上李承認未經查證散播不實訊息，昨判李天鐸需賠償館長30萬元，並在臉書道歉15天。

李天鐸去年5月20日在臉書粉專「李天鐸軍事論壇」貼文指出，網紅館長有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪及共同強制罪等7項前科。另因總統蔡英文與館長一同錄製莒光園地「我從軍我驕傲」節目，李還貼文稱蔡英文「瘋了」。

李拒道歉還持續攻擊

館長認為李天鐸對他不實攻擊，提起民事求償，主張他在李天鐸攻擊的隔天，即拿出良民證，李非但不道歉，6天後還在臉書粉專持續攻擊，李還自認「7項前科」言論是引述自網路，沒有查證必要，也無法律責任。

館長強調，自己曾服役海軍陸戰隊並參加921賑災，退伍後合資健身俱樂部，熱心公益不遺餘力，李天鐸卻傷害他的個人形象，依此請求賠償50萬元，並在臉書粉專公開道歉15天。

出庭只願賠10萬元

李天鐸開庭時承認未經查證散播不實訊息，願賠償館長10萬元及刊登道歉啟事。

法官認為，李天鐸經館長澄清後繼續攻擊，顯見李使閱聽人對館長產生負面評價，判李應賠償館長30萬元及在臉書粉專道歉15天；可上訴。

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