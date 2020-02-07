站崗、電話騷擾4個月...帥男「告不成」癡女

新竹地院法官認為周女未驚擾住戶整體安寧及秩序，與社維法「藉端滋擾」構成要件不符，諭知不罰。（資料照）

2020-02-07 05:30:00

恐怖情人法案 還沒過

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕周姓女子仰慕一名日籍帥哥風采，除頻頻以電話騷擾、跑到帥哥住處大樓站崗堵人，還發電子郵件給他，帥哥認遭騷擾報警，警方依違反社會秩序維護法將周女函送新竹地院，法官認為周女未驚擾住戶整體安寧及秩序，與社維法「藉端滋擾」構成要件不符，諭知不罰。

法界人士表示，在行政院版「糾纏行為防制法草案」尚未由立法院審議通過前，面對這種頻頻騷擾被害人案件，執法機關只能就各種跟蹤騷擾情境，依適用的法令如家庭暴力防治法、性騷擾防治法、刑法、社會秩序維護法或警察職權行使法等，即時採取相關因應措施，保護被害人並且制裁加害人。

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癡女被依社維法函辦

警方調查，周女被控去年4月到8月間以電話騷擾帥哥，去年9月28日早上6點還到帥哥位於新竹市住處社區大樓管理室，要求值勤保全以內線電話連絡帥哥。

周女請他下樓拿東西，帥哥回應說「不方便」就掛掉電話，周女卻坐在大廳等他，帥哥深感困擾，要求保全員請周女離開，保全告知再不離開就報警，周女才離開。

周女不死心，去年10月3日至11月15日寄電子郵件給他，帥哥認為遭騷擾報警，警方依違反社維法將周女函辦。

法官指非藉端滋擾 不罰

周女辯稱她請保全致電帥哥，只是上門表達關心，確認他人身安全無虞即離開。法官認為，周女接觸的對象非多數人聚集的住戶，且未擾及住戶整體安寧及秩序，與社維法假借特定事端擴大發揮的「藉端滋擾」要件不符，因此不罰。

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