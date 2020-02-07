害地變無路可走 高官嗆自行買回「失地」

錯誤的地籍圖套用到土地現況，圍牆與建築物位置正確，黃色是地籍圖上錯誤的道路邊緣線，中山地政所疑將錯就錯，把黃線與紅線之間土地「逕為分割」（黃色區域），再登記給水利會。（黃先生提供、記者張瑞楨翻攝）

2020-02-07 05:30:00

33年前 道路線偏移1.74公尺

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府中山地政事務所33年前地籍圖測量錯誤，道路邊緣線偏移1.74公尺，卻「將錯就錯」把劃錯的122平方公尺（約37坪）土地登記給水利會，導致2名地主與土地公廟原本臨馬路的土地，變成了袋地，失去對外聯絡通道、喪失建築線，還造成價值貶損；更離譜的是，協商時官員被指不但不認錯，反嗆「買下來不就好了，真搞怪」，地主無奈共花費1240多萬元買回「失地」，再提國家賠償訴訟。台中地院法官痛批地政所應發現錯誤，卻渾然不知或將錯就錯，先判其中1名地主勝訴，地政所應賠償181萬餘元，另2名原告的提告案仍訴訟中。

中市府將錯就錯 地歸水利會

據悉，當時嗆地主應自己買回的是時任地政局長張治祥（現台北市政府地政局長）、中山地政所主任湯深厚，張治祥還用台語類似「真番、搞怪」之詞指責地主。張治祥對此表示，她不可能在公開場所指責地主，這不是事實，建議地主買土地是地主的土地實際面積沒減少，是分割時經緯度不準，不是故意割錯，土地不臨馬路不能蓋屋，實務上作法最好是買下來。

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局長否認當年指責地主

判決書出，中山地政所1987、1989年，先後在水利會土地劃出10公尺道路（南區復興路一段207巷15弄）的北側、南側邊緣線，地籍圖卻2度測錯，道路2側邊緣線都往南偏移1.74公尺。1989年10月，1間機械公司老闆向水利會買下道路南側1塊土地，2016年想蓋屋，發現地政所同年7月竟把道路南移的土地「逕為分割」，登記為水利會土地，造成機械公司其中59平方公尺土地成了水利會的，且跟地籍圖上10公尺道路不相鄰，變成袋地。

花6百萬買回地 僅獲賠181萬

此一地籍圖錯誤，還延伸到15弄盡頭的樹義里土地公廟、及另有1間科技公司均受害，2016年間與地政局、中山地政所協調，官員不認錯，要地主自向水利會買地。迫於無奈，機械公司老闆斥資近600萬元買回土地，科技公司斥資417萬餘元買回41平方公尺土地， 土地公廟管委會花224萬餘元買回22平方公尺土地，3原告陸續打國賠訴訟。

法官判機械公司老闆勝訴，以其土地沒面臨馬路造成價值減損，判中山地政所賠償181萬餘元，可上訴。湯深厚昨回應，不是他們的錯，很納悶為何打輸，會再上訴；勝訴地主委託人認為賠償金額低，也考慮上訴。

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