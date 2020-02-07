玉里醫院火警 1病人嗆傷送醫

玉里醫院精神科病房保護室昨天下午發生棉被起火事件，由於產生大量煙霧，造成一人嗆傷送醫。（消防局提供）

2020-02-07 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕收容慢性精神病患的衛福部玉里醫院，昨下午二時許失火，消防隊獲報趕到時火已被員工撲滅，但產生大量濃煙，現場疏散卅三人、一名病患吸入性嗆傷送醫。副院長劉駿熒說，初步檢視監視器發現病人玩打火機，可能因此導致失火，雖然肺部照Ｘ光片沒有問題，仍轉送花蓮慈濟醫院觀察。

疑病患點打火機釀禍

花蓮縣消防局第三大隊表示，起火地點是玉里醫院「玉一病房」一樓保護室內的棉被，燃燒面積約二坪大，火警自動警報器、灑水系統啟動，護理人員發現起火後，立刻進行滅火及通報，並引導住院病人疏散，共疏散卅三人，消防局到場時火勢已撲滅，但有一名病患吸入性嗆傷，由院方送往台北榮總玉里分院，再轉送花蓮慈濟醫院。

請繼續往下閱讀...

劉駿熒說，嗆傷的病人最近狀況比較不穩定，因此送到保護室接受治療，保護室裝有監視器、護理人員十五分鐘巡視一次，且每個病人進入保護室前也有安全檢查。但院方事後檢視監視器發現，病人在保護室內拿出打火機且有點火動作，可能因而導致失火；至於該病人如何將打火機夾帶進入保護室，還在釐清中，未來會加強安全檢查，防止類似狀況再發生。

院方表示，疏散的病人下午安排醫師、心理師、護理人員安撫情緒，病房也已重新打掃完畢，讓疏散的病人回到原來的病房。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法