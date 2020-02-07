宜縣議員林騰煌涉賄 高院改判無罪

2020-02-07 05:30:00

〔記者楊國文、張議晨／綜合報導〕國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌被控各以五千元代價，欲向二位選民買票，被檢方依違反選罷法投票行賄罪起訴，宜蘭地院判三年二月徒刑、褫奪公權三年，民事部分判他當選無效，林提起上訴，高等法院昨判決逆轉，以罪證不足改判無罪；林騰煌競選對手，也是蘇澳選區「落選頭」的民進黨前議員邱嘉進質疑，判決刑度差異太大，損害司法公信力。

檢方指控，前年十一月林騰煌到林姓男子住處拜票，主動交付新台幣五千元，要求林投票支持，但林當場拒絕，此外，林到張姓女子住處交付五千元，作為投票支持的代價。

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檢方獲報搜索林騰煌的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，投票日前向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣該屆選舉首位被收押的縣議員候選人。一審依投票行賄罪判林三年二月徒刑。

高院︰兩證詞一瑕疵一存疑

高院審理認為，林男雖指證林騰煌直接向他行賄，但當時人也在住處的林妻證稱未看到林騰煌有行賄舉動，僅係事後聽林男說的，認定林男證詞有瑕疵，此外，張女坦承姪子和林騰煌曾有車禍糾紛，證詞可靠性存疑，且張女自行提出扣案的五千元作為證據，但沒有其他證據能證明林騰煌行賄，故改判無罪。

林騰煌︰繼續完成鄉親託付

針對高院判決，林騰煌表示，他秉持從政初衷，存好心做好事，會繼續完成鄉親託付的事情，邱嘉進認為已損及司法公信力。

邱嘉進︰逆轉有損司法公信力

邱嘉進說，林騰煌在事發後被收押，檢警司法單位積極蒐證並依法起訴判刑，沒想二審逆轉，整個司法審理太離譜，高院無罪判決，打臉基層司法及檢調人員。

宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗回應，林騰煌民事、刑事都判決有罪，代表蒐證齊全，他還沒看到判決書內容，不清楚為何高院會改判無罪。

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