知名夜市藏詐欺機房 2管理員還負責把風

新北市樹林區興仁花園夜市的鐵皮屋二樓內藏詐欺機房。（記者邱俊福翻攝）

2020-02-05 05:30:00

〔記者邱俊福、邱書昱／綜合報導〕知名的新北市樹林區興仁花園夜市，竟遭詐騙集團相中，涉嫌在夜市一處200坪鐵皮屋，設置專騙越南人的機房，不僅收容越南籍逃逸男女移工擔任話務員，還勾結2名夜市管理員負責把風，警方搗破該機房，初估成立才3個月，不法所得即達2000萬元。

刑事局偵一大隊第二隊逮捕26歲高姓台籍現場負責人，及魏姓、劉姓夜市管理員、11名越南籍逃逸移工，依詐欺、賭博、洗錢防制法、銀行法等罪嫌送辦。檢方諭令高嫌10萬元交保，魏姓、劉姓管理員分別以1萬交保候傳與限制住居，其餘越籍逃逸移工裁定由移民署收容，逕行遣返。

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專騙越南人 3個月已得手2千萬元

警方調查，該集團以月薪3萬元聘僱逃逸移工，規定平時吃住都在鐵皮屋內，移工負責上網跟越南人聊天，誆騙投資比特幣、博弈等，另訂定績效獎金，詐得7億越南盾（約台幣91萬餘元）即可分紅1%獎金。

警方查出機房位於花園夜市一處鐵皮屋2樓，上月20日攻堅逮人時，意外發現夜市管理員在警衛室裝設警報器，並連結到機房，將把風的魏姓、劉姓2名管理員一併逮捕。

樹林興仁花園夜市公司表示，該鐵皮屋是向地主承租，公司只有承租鐵皮屋的3分之1，主要作為辦公室、放置禮品及倉儲使用，其餘由屋主對外招租，因此較難掌握廠商營運情形；此次案件肇因於保全人員管理不當，已做出相關懲處，由於案件讓夜市名譽受損，此後會全面承租鐵皮屋，以管控出入廠商，避免成為犯罪溫床。新北市市場處則表示，已要求業者做好監督管理。

警方對鐵皮屋進行攻堅，逮捕26歲高姓負責人等3名台灣人，及11名越南籍逃逸移工。 （記者邱俊福翻攝）

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