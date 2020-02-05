狠殺女友與孿生兒 檢引散文求重判軟爛男

吃軟飯的29歲「魯蛇」陳宏嘉。（取自臉書）

2020-02-05 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕吃軟飯的29歲「魯蛇男」陳宏嘉，不滿扛起家計、下海陪酒的同居女友陳姵伊與男客曖昧，又常丟下雙胞胎兒子給他照顧，竟掐死陳女，再將雙胞胎兒子放進洗衣機悶死，台中地檢署昨依殺人罪嫌起訴陳男，並以惡性重大為由，請法院從重量刑。

「你的孩子不是你的」

檢察官陳隆翔並於起訴書中，引用黎巴嫩詩人卡里紀伯倫的散文「孩子」，「你的孩子不是你的，他們是生命的子女，是生命自身的渴望。他們經你而生，但非出自於你…生命不會倒退，也不會駐足於昨日」，說明孩子不是父母的附屬品，父母更無權用自身價值觀，剝奪孩子的生存權。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，陳男與陳女是同居情侶，2人育有未滿1歲的雙胞胎兒子，陳男去年8月起失業，積欠20多萬元債務，仰賴陳女陪酒賺錢養家，陳女每月還拿1萬8000元給陳男償債。

陳女同時兼職臨時演員，陳男卻認為陳女把兒子丟給他照顧，又與男客曖昧，去年11月3日2人為此爭吵，並將陳女掐死。

隔天凌晨零時，陳男認為自己欠債，沒能力扶養兒子，未來恐無人照顧兒子，就將雙胞胎兒子放入洗衣機，用墊子、毯子覆蓋悶死，他把冷氣調到22度，延緩遺體腐化，隨後拿走陳女的錢，四處吃喝玩樂，泡網咖打電玩，同月7日傍晚，鄰居聞到惡臭報警，8日警方於彰化縣一處網咖抓到他。

檢方雖未具體求處陳宏嘉死刑，不過陳男觸犯刑法殺人罪，可判10年以上徒刑、無期徒刑或死刑，他殺害稚子，依兒童及少年福利與權益保障法，應加重其刑2分之1，另外，他也違反聯合國兒童權利公約「兒童有與生俱來之生命權」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法