1死3傷／貨櫃車撞9車噴飛橋下 騎士等紅燈 遭輾爆頭

陳姓男子昨駕駛貨櫃車下彰濱匝道時，連續衝撞9車，輾斃機 車騎士後墜入河床，造成1死3傷。 （記者湯世名翻攝）

2020-02-04 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕45歲陳姓男子昨駕駛貨櫃車到彰濱工業區送貨，下台61線西濱快速公路彰濱匝道時，疑似機械故障踩不到煞車，整輛車一路往前衝，有9輛汽機車遭波及，其中停等紅燈的27歲郭姓男騎士被貨櫃車輾過，爆頭慘死，貨櫃車則撞破水泥護欄衝進吉安水道，這起連環車禍造成1死3傷，警方將陳男依業務過失致死罪嫌移送法辦。

事發的台61線彰濱匝道出口處為多時相十字路口，昨上午9點58分，陳男駕駛的貨櫃車疑踩不到煞車，下匝道往路肩猛衝，先擦撞匝道出口處停等紅燈的大貨車、小貨車與2輛賓士轎車，隨後貨櫃車右轉，朝鹿工路衝過去，當時有一整排貨車、休旅車與機車等5車在停等紅燈，紛紛受池魚之殃，其中郭姓機車騎士被貨櫃車輾過頭部，當場死亡。

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警方、消防人員趕往搶救，初步清點有大貨車、6輛轎車與小貨車、1輛機車遭撞擊，現場地面都是車輛零件與油漬，貨櫃車墜入河床，因撞擊力道猛烈，貨櫃與車身分離，車頭嚴重毀損，陳姓駕駛肋骨骨折，須住院治療，另黃姓、陳姓轎車駕駛僅受輕傷。

目擊駕駛︰像砲彈打到太恐怖

在匝道出口處被追撞的賓士車駕駛指出，事發前他開車在台61線時，就看到貨櫃車打雙黃燈開在最外側車道，超越貨櫃車下彰濱出口匝道，遇到紅燈停車，沒想到遭貨櫃車從後方猛烈追撞，實在嚇死人。

另名在鹿工路停等紅燈的休旅車駕駛說，他看到貨櫃車高速下匝道，好像沒煞車連續追撞多輛車，他猛踩油門想逃離，仍被撞到車身，隨即看到貨櫃車衝破護欄衝到橋下河床，「碰撞聲之大有如砲彈打到一樣，太恐怖了！」

未婚的郭姓男騎士昨休假到彰濱工業區辦事情，辦完要騎車回家，沒想到會發生事故，家屬在現場痛哭直呼：「怎麼會這樣！」

陳姓貨櫃車駕駛通過酒測，他向警方表示，開車載運機油準備下匝道到彰濱送貨，下匝道時發現踩不到煞車，整輛車一路往前衝釀禍。至於貨櫃車保養紀錄及事故原因，警方釐清中。

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