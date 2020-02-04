為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

1死3傷／貨櫃車撞9車噴飛橋下 騎士等紅燈 遭輾爆頭

陳姓男子昨駕駛貨櫃車下彰濱匝道時，連續衝撞9車，輾斃機 車騎士後墜入河床，造成1死3傷。 （記者湯世名翻攝）

陳姓男子昨駕駛貨櫃車下彰濱匝道時，連續衝撞9車，輾斃機 車騎士後墜入河床，造成1死3傷。 （記者湯世名翻攝）

2020-02-04 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕45歲陳姓男子昨駕駛貨櫃車到彰濱工業區送貨，下台61線西濱快速公路彰濱匝道時，疑似機械故障踩不到煞車，整輛車一路往前衝，有9輛汽機車遭波及，其中停等紅燈的27歲郭姓男騎士被貨櫃車輾過，爆頭慘死，貨櫃車則撞破水泥護欄衝進吉安水道，這起連環車禍造成1死3傷，警方將陳男依業務過失致死罪嫌移送法辦。

事發的台61線彰濱匝道出口處為多時相十字路口，昨上午9點58分，陳男駕駛的貨櫃車疑踩不到煞車，下匝道往路肩猛衝，先擦撞匝道出口處停等紅燈的大貨車、小貨車與2輛賓士轎車，隨後貨櫃車右轉，朝鹿工路衝過去，當時有一整排貨車、休旅車與機車等5車在停等紅燈，紛紛受池魚之殃，其中郭姓機車騎士被貨櫃車輾過頭部，當場死亡。

警方、消防人員趕往搶救，初步清點有大貨車、6輛轎車與小貨車、1輛機車遭撞擊，現場地面都是車輛零件與油漬，貨櫃車墜入河床，因撞擊力道猛烈，貨櫃與車身分離，車頭嚴重毀損，陳姓駕駛肋骨骨折，須住院治療，另黃姓、陳姓轎車駕駛僅受輕傷。

目擊駕駛︰像砲彈打到太恐怖

在匝道出口處被追撞的賓士車駕駛指出，事發前他開車在台61線時，就看到貨櫃車打雙黃燈開在最外側車道，超越貨櫃車下彰濱出口匝道，遇到紅燈停車，沒想到遭貨櫃車從後方猛烈追撞，實在嚇死人。

另名在鹿工路停等紅燈的休旅車駕駛說，他看到貨櫃車高速下匝道，好像沒煞車連續追撞多輛車，他猛踩油門想逃離，仍被撞到車身，隨即看到貨櫃車衝破護欄衝到橋下河床，「碰撞聲之大有如砲彈打到一樣，太恐怖了！」

未婚的郭姓男騎士昨休假到彰濱工業區辦事情，辦完要騎車回家，沒想到會發生事故，家屬在現場痛哭直呼：「怎麼會這樣！」

陳姓貨櫃車駕駛通過酒測，他向警方表示，開車載運機油準備下匝道到彰濱送貨，下匝道時發現踩不到煞車，整輛車一路往前衝釀禍。至於貨櫃車保養紀錄及事故原因，警方釐清中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-02-03 11:09

彰濱10車連環撞！聯結車墜河床 1死3傷

2020-02-03 15:49

驚悚影片曝光！彰濱10車連環撞1死3傷 機車騎士慘爆頭 影片

2020-02-03 20:17

離奇！筆直路上莫名失控 轎車迎面撞路人枉死

2020-02-03 14:12

台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播