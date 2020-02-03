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紅斑馬國道火燒車 警急停路肩逃命

紅斑馬僅剩車尾一小處能辨識原來的樣貌。（記者徐聖倫翻攝）

紅斑馬僅剩車尾一小處能辨識原來的樣貌。（記者徐聖倫翻攝）

2020-02-03 05:30:00

〔記者徐聖倫、邱書昱／新北報導〕一輛國道警車（俗稱紅斑馬）前天深夜行經國道3號南下約38公里，疑似引擎出問題竄濃煙，警員將車停靠路邊，濃煙越竄越烈，並燒了起來，員警搶救車內相關裝備後逃離，消防人員15分鐘內將火勢撲滅，但紅斑馬大部分已燒成焦黑。

國道警方表示，隊上的紅斑馬每1萬公里都有保養，這輛編號632的紅斑馬為BMW320i，之前開的時候都沒問題，不知道怎麼會起火，還好同仁機警未受傷。

據了解，這輛紅斑馬隸屬國道警察局第六大隊樹林分隊，前晚11時許，2名員警正執行例行勤務，自中和開往土城方向，不料開到一半車頭竟冒煙，一路越冒越大，2名員警機警停靠路肩，想查看哪裡出問題，但濃煙不止，只能求助消防隊。等待期間警車開始燃燒，員警搶救車內相關裝備後逃離。

新北市消防局出動多輛救災車，在對紅斑馬噴灑水柱之際，一度電瓶噴出火花，消防人員15分鐘內將火勢撲滅，外側2車道也解除封閉。

國道公路警察局指出，自燃的巡邏車是2011年出廠，國道公路警察局樹林分隊同年限的BMW巡邏車還有3輛，目前都在服役中，預計今年底報廢。

消防人員說，初步只知道起火點在車頭，到底是機具故障或其他原因，將待火調科釐清。

紅斑馬起火燒毀。 （記者徐聖倫翻攝）

紅斑馬起火燒毀。 （記者徐聖倫翻攝）

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