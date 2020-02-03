1死3傷／開車闖燈攔腰撞 害女乘客枉死

休旅車疑硬闖紅燈，攔腰撞上白色轎車（右），造成1死3傷。 （記者黃良傑翻攝）

2020-02-03 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕剛滿19歲的黃姓男子昨駕駛休旅車行經高雄市新興區，疑闖紅燈攔腰撞上杜男駕駛的轎車，轎車打滑旋轉180度撞上號誌燈桿，車身嚴重撞擊下，造成車上的陳姓女乘客傷重不治，杜男也骨折送醫急救，雙方駕駛均無酒精反應，警方初判應為闖紅燈肇禍，依過失致死罪嫌將黃男移送偵辦。

據了解，黃男駕駛休旅車搭載18歲周姓男同學，昨晨4時許行經新興區六合、林森路口時，與45歲杜男駕駛的轎車發生碰撞，白色轎車打滑旋轉180度後，撞上號誌燈桿，車身嚴重撞擊。黃男駕駛的休旅車撞車後也打滑，衝撞附近一家商店大門。

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杜男骨折受傷，躺在駕駛座動彈不得，被消防人員救下送醫，副駕駛座的39歲乘客陳女，頭部重創昏迷無意識，救護人員施以CPR並送醫仍不治。

黃男僅輕微擦傷但飽受驚嚇，同車的周男臉部和四肢多處擦挫傷。現場一片混亂，兩車毀損零件散落滿地。

黃男供稱當時速度約60、70公里，發現號誌燈變紅燈時，已煞車不及，攔腰撞上對方車輛，他立刻下車報案。警方對2名駕駛酒測，均無酒精反應，不過卻查出，紅燈已持續35秒，初判應為闖紅燈肇禍，確切肇責將進一步釐清。

肇事的休旅車追撞自小客車後，車身打滑失控撞上店家大門。（記者黃良傑翻攝）

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