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男狠刺阿嬤4刀 出門再勒晨運婦

陳姓男子涉嫌持刀刺傷93歲祖母，隨後又攻擊晨間運動79歲林姓婦人，被見義勇為路人合力壓制（見紅圈處）。（記者林嘉東翻攝）

陳姓男子涉嫌持刀刺傷93歲祖母，隨後又攻擊晨間運動79歲林姓婦人，被見義勇為路人合力壓制（見紅圈處）。（記者林嘉東翻攝）

2020-02-02 05:30:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕患躁鬱症的45歲陳姓男子，昨清晨涉持水果刀刺傷高齡93歲祖母4刀，陳的姊姊見狀制止也被劃傷手背。陳行凶後帶著水果刀奪門而出，還轉而攻擊晨間運動的79歲婦人，還好4名見義勇為路人及時制止，否則後果不堪設想。

姊姊也被劃傷 警破門送醫

「我弟弟持刀攻擊阿嬤！」新北市警汐止分局長安派出所昨晨近6時接獲陳女報案，警方趕抵陳女的汐止區住處時，陳女焦急站在門外哭喊：「阿嬤還在裡面！」

她告訴警方，弟弟突然持刀攻擊祖母，她攔阻時自己左手背被劃傷，趕緊下樓求助鄰居報案，返回時家門已被反鎖。3名警員破門入內，協助將負傷坐在客廳的93歲阿嬤送醫，陳男已不在家。醫護人員檢視阿嬤傷勢，背部、大腿有4處中刀，其中背部2處穿刺傷較深，幸縫合後無生命危險。

幸4名路人見義勇為制止

稍後，警方又接到報案稱，陳男跑出家門後，在外攻擊晨運的79歲林姓婦人。路人看到陳用手勒住林婦脖子，要把她拖走，林婦大喊救命，有4名路人衝上去，合力將身材壯碩的陳男壓制在地，陳放在口袋的水果刀，因他奮力反抗斷成兩截。

3警趕來時，遭壓制的陳男情緒激動，不斷掙扎，警方立即將他上銬帶回。陳被帶進警所後，不時喃喃自語，警方問他為何攻擊阿嬤？陳回應照顧阿嬤的精神壓力很大。警、消人員先將陳男強制就醫，並依傷害直系血親尊親屬罪函送法辦。

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