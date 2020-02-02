邢泰釗、張斗輝、周章欽 高檢署龍頭大熱門

邢泰釗小檔案

2020-02-02 05:30:00

檢察長懸缺速派任 以利防疫

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕高檢署檢察長王添盛去年底任滿退休，法務部長蔡清祥考量選前全力查賄，懸缺由襄閱主任檢察官宋國業代理，現選舉結束且過完年，蔡清祥認為高檢龍頭應趕緊派任以利防疫，加上另有2位地檢署檢察長「滿6（任滿）」及桃園地檢署檢察長已代理近1年，總共有4個檢察長開缺，法務部預計本月7日召開檢察官人事審議委員會討論入圍名單。

張春暉獲派地檢長呼聲高

至於眾所矚目的高檢署龍頭人選，蔡清祥目前仍在蒐集品操等資訊，之後才開始徵詢意願。圈內人分析認為，台北地檢署檢察長邢泰釗的背景、風評、辦案能力沒問題；曾任台南高分檢檢察長的常務次長張斗輝則以毒品政策見長，並設立全國首間毒防局；還有曾任台南地檢署檢察長、法務部主任秘書的高雄地檢署檢察長周章欽，查賄績效良好，以上3人是高檢署檢察長的熱門角逐人選。

請繼續往下閱讀...

由於高檢龍頭牽一髮動全身，因而整體輪動後，本次異動幅度應不小。

依蔡清祥過去的用人哲學「年輕化」及「世代均衡」來看，本次老、中、青可望均有人中選。而去年1月的新任檢察長已派司法官學院35期結業的俞秀端，這次若無意外應會派到36期，其中又以法務部參事張春暉獲派地檢署檢察長呼聲最高，他長期投身人口販運案件，因獲得國際檢察官協會頒發的特別成就獎及考試院頒發的公務人員傑出貢獻獎，經歷與資歷均夠，有機會脫穎而出。

檢察長4開缺 檢審會將開會表決

法務部1月31日已向檢審委員寄發開會通知，檢附符合參加檢察長遴選資格者的名單。依慣例，9位民選委員會開始對表列且有意願者進行考核，並在開會議前1天（6日）選出8位入圍者，交由7日檢審會全體17名委員表決，再由蔡清祥從中勾選出4位出任。

除了高檢檢察長出缺，最高檢檢察官郭文東代理桃檢檢察長近1年，加上新北地檢署檢察長朱兆民及台南地檢署檢察長林錦村將任滿6年，不得再任檢察首長，故本次有4個檢察長缺。

高檢署龍頭懸缺，將在本月7日定案。圖為司法院。（資料照）

周章欽小檔案

張斗輝小檔案

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法