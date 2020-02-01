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首頁　>　社會

因一個瓶蓋遭追繳3億 保力達釋憲吞敗

飲料商「保力達」釋憲吞敗。（資料照）

飲料商「保力達」釋憲吞敗。（資料照）

2020-02-01 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕飲料商「保力達」2008到2012年生產的飲料，瓶蓋內墊含有燃燒後會產生世紀劇毒「戴奧辛」的PVC材質，事後清除不易，被環保署認定屬於「特別公課」項目，要求補繳回收清除處理費逾3億元，保力達認為有違法律保留等相關原則，聲請釋憲，大法官昨做出第788號解釋，宣告相關法規與公告合憲，保力達吞敗。

788號解釋指出，廢棄物清理法所訂的回收清除處理費，是國家對人民所課徵的金錢負擔，不同材質廢棄物對環境的影響，回收、清除、處理技術及成本等，涉及高度專業性及技術性，立法者對於課徵的對象、費率，並非不能授予中央主管機關自行決定的空間。

大法官認為，環保署公告加重PVC費率到100%，對業者財產權及營業自由的干預，尚未違反比例原則。

2012年12月，環保署查出保力達生產的飲料，瓶蓋內含有微量的PVC，事後清除不易，需要特別公課回收處理費，決議追徵4年的費用3億831萬4070元；另一間容器商品製造業者「富鴻慶」亦遇到相同問題，被環保署要求補繳118萬8347元。

兩間公司不服，認為處理費的計算基礎除了瓶蓋，竟然還要加上瓶身的重量，顯不合理，提起行政訴訟，經層層審級均敗北，因而聲請釋憲。

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