法官上電視說改判理由 司院祭警告

基隆地院法官陳志祥。（資料照）

2020-02-01 05:30:00

輕判法官陳鴻斌性騷案引爭議

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院法官陳志祥前年兼任職務法庭法官，承審台北高等行政法院法官陳鴻斌性騷擾女助理再審案件時，把免職改判為罰薪1年，讓同庭法官謝靜慧很不滿，辭任明志，引發漣漪。陳志祥為此上電視說明改判理由，但被司法院人事審議委員會認定發言不當，昨決議給予書面警告。

人審會指出，陳志祥身為職務法庭承審法官，卻於接受媒體採訪時，發表逾越判決書內容的言論，引喻失當、欠缺性平意識，有損法官中立、客觀、公正形象，違反法官法及法官倫理規範，決議給予書面告誡的警告處分。

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違法官法及法官倫理規範

陳志祥除出席人審會陳述，也提出答辯兼聲請狀，聲請司法院院長許宗力、副院長蔡炯墩、副秘書長葉麗霞、少年及家事廳廳長謝靜慧、司法行政廳廳長許紋華等5人均迴避，會議改由秘書長林輝煌主持。

陳志祥認為遭前秘書長呂太郎和謝靜慧陷害，主張呂、謝才是違背法官倫理規範和法官法的人，要求人審會一併審議，但會議未處理。

另外，高等法院民事庭法官賴淑芬（已離職），2018年審理一起請求返還借款事件，說出「不要把法院當成討債的地方」，又調閱與本案無關的當事人公司資產負債表。人審會認為她違反法官倫理規範「法官執行職務應中立、維護當事人權利及不得以不當方式解決紛爭」等規定，決議以書面方式發命令促其注意，並將處分情形登載於人事資料。

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