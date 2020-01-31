史上金額最高！一家8口裝病11年 詐保5570萬元起訴

詐保一覽表

2020-01-31 05:30:00

〔記者錢利忠／台北報導〕 史上最高裝病詐保案！

檢痛批不思正當管道賺錢

花蓮一名家庭主婦張玉真得知憂鬱症、思覺失調症等精神疾病尚無客觀檢驗方法，竟涉嫌裝病住院並教導親友如法炮製，住院時卻外出吃喝玩樂，張婦一家8口11年來詐領5570多萬元保費，另使健保損失938萬餘元，檢方痛批張婦等人不思以正當管道賺錢，台北地檢署昨依詐欺取財及得利罪起訴張婦等8人，並建請法院從重量刑。

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台北地檢署主任檢察官黃珮瑜前年參加保險座談會，聽聞花蓮有一家族長期裝病詐領保險理賠，因此分案詳查。

求診假稱幻聽、想殺人

檢方調查，2008年開始至2019年間，張婦一家8口涉嫌裝病，到多家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱長期失業、失眠，常有幻聽並出現自殘、自殺及殺人等念頭，使醫師誤判有住院急迫性，住院時卻天天請假外出，跑去吃麥當勞、洗頭髮、喝酒、唱卡拉OK，甚至跑去鯉魚潭玩水，出院後再申請住院保險理賠。

住院後請假外出吃喝遊玩

8人分別到花蓮慈濟、榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮總、陽明醫院、內湖三總、萬芳醫院、汐止國泰醫院、衛福部桃園醫院、雙和醫院等11家醫院看診及住院，出院後向8家保險公司，詐領每日5000至1萬元不等的住院醫療日額理賠金，11年來詐領5570萬2987元，另使健保支付其住院費用共938萬5461元。

女兒詐最多 最後為錢反目

張婦還將女兒當成搖錢樹，唆使她謊稱曾吞藥自殺、半夜會亂摔東西，使女兒因此住院，僅女兒1人就詐得1242萬多元理賠金，張婦還按月向女兒索討5萬元酬勞，不過母女最終也為了錢反目，女兒還傳LINE嗆母親「妳不要再把我當成搖錢樹賺錢工具，該給妳的我會給妳」。

此外，張婦與親友間因債務糾紛，曾被張姓二姊夫檢舉詐保，但她未立即受罰，張男有樣學樣，由妻子陪同就醫謊稱他有毆妻、自言自語等妄想症狀，張男住院前後曾傳LINE給女兒談及「小阿姨（指張婦）因為領了很多理賠金，所以在醫院高調，每天穿金戴銀的，最後被醫院趕出去」、「這就是～金錢能腐蝕人心」等語。

張婦供稱，她積欠林姓女保險業務員上百萬元，無力償還才聽從林女建議，裝病住院詐保；但林女全盤否認，指對於張婦一家人詐保等犯行不知情，檢方認定林女涉案事證不足。

裝病詐保主嫌張玉真在住院期間，還跑出來花蓮鯉魚潭遊玩。（資料照）

裝病詐保主嫌張玉真把她的姊夫也拉進詐保集團。（資料照）

裝病詐保主嫌張玉真的女兒（圖中）也是成員。（資料照）

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