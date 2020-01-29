大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出24組

2020-01-29 05:30:00

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的大樂透頭獎摃龜，下期頭獎上看一．一億元；二獎有兩注中獎，各得二百二十萬餘元。大樂透「春節大紅包」則開出二十四組，總中獎注數二十八注，其中二十一組為單注中獎、各得一百萬元，二組兩注均分、各得五十萬元，一組三注均分、各得三十三萬餘元。

本期大樂透中獎號碼「02、03、13、20、28、38」，特別號「40」；大樂透春節大紅包獎號「02、12、15、30、32、36、40、47、48」。台灣彩券公司表示，大樂透春節大紅包共三百六十組，累計已開出一百六十九組，還有一百九十一組未開出，今天春節大紅包繼續加開九個獎號，對中六個獎號就中獎，共有八十四組中獎機會。

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台彩公司指出，台中市沙鹿區「鑫寶金財神彩券行」，繼十四日開出二．四七億元大樂透頭獎、大年初二開出春節大紅包後，昨晚再度開出春節大紅包，自第四屆（二○一四年）以來已開出六次春節大紅包，可說是今年最旺的投注站。

另，本期今彩五三九獎號「01、02、18、33、39」，頭獎一注中獎，可得八百萬元，獎落新北市三峽區大德路「雅慈興業社」。本期雙贏彩獎號則為「01、04、05、08、11、12、14、15、16、18、19、20」，頭獎摃龜。

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