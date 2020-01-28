大樂透頭獎一人獨得1.22億 新北林口開出

百勝投注站老闆娘開心表示，今年一定有好運氣，許多顧客也聞聲趕來試手氣，希望沾沾中獎人的喜氣，博得好彩頭。（記者賴筱桐攝）

2020-01-28 05:30:00

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透頭獎又開出了！昨晚開獎的大樂透，頭獎一人獨得一．二二億元，由新北市林口區中正路一六九號「百勝投注站」開出；大樂透春節大紅包則開出二十三組，其中十八組單注中獎、四組兩注均分、一組三注均分。另外，本期威力彩頭獎連七摃，下期頭獎上看三．八億元。

本期大樂透獎號「09、12、23、33、39、45」，特別號「24」，除了頭獎開出，二獎有三注中獎，各得三二三萬餘元。至於「春節大紅包」獎號則為「15、18、20、29、39、41、45、46、48」，本期開出二十三組，中獎注數二十九注，其中十八組一注獨得、各得一百萬元，四組為兩注均分、各得五十萬元，一組為三注均分、各得三十三萬三三三三元。

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春節大紅包開出23組 18組單注中獎

台灣彩券公司表示，春節大紅包已開出一四五組，共一七三注中獎，其中一二四人獨得百萬元。今年要送出三六○組春節大紅包，目前還有二一五組未開出，今天大樂透仍會開獎，頭獎保證一億元，並加開九個獎號，對中六個即對中春節大紅包。

威力彩連七摃 下期頭獎上看3.8億

台彩指出，本期開出春節大紅包的投注站共二十九家，其中高雄市阿蓮區「金蓮華彩券行」、新北市林口區「日斗金投注站」、新北市蘆洲區「百億投注站」都曾在初一開出春節大紅包，昨晚連莊開出第二個春節大紅包。此外，有四家投注站在過去曾開出大樂透或威力彩頭獎，包括台中市大里區「寶得商行」、高雄市苓雅區「金贊彩券行」、台中市北區「旺來旺彩券行」、基隆市仁愛區「發財神投注站」。

另外，本期今彩539獎號「01、09、14、27、39」，頭獎三注中獎，各得八百萬元，由彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段「鴻運生彩券行」、新北市永和區保安路「均大發商行」及台中市南屯區大隆路「必賺財神彩券行」開出。

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