《聲請解除境管》欲赴中談拍片 「豆導」抗告遭駁

被控性侵女劇組人員的「豆導」鈕承澤（中）日前向台北地院聲請解除限制出境處分，抗告案遭台北地院駁回，仍不准其出境。（資料照）

2020-01-28 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕被控性侵女劇組人員的「豆導」鈕承澤，表示想赴中國談拍片的事，日前向台北地院聲請解除限制出境，於一月卅一日至二月十八日前往中國。但合議庭法官認為他犯重罪卻不認罪，加上他名下不動產價值約一億元，有足夠能力與資源長期停留國外，最近駁回他的聲請抗告案，仍不准其出境。

北院重裁定 繼續限制出境、出海8個月

北院另為因應刑事訴訟法新制，日前重做裁定，鈕承澤不僅須自今年一月十日繼續限制出境、出海，且時間長達八個月。

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鈕承澤先提出解除限制出境聲請案，遭駁回後，再提抗告。他表示，已支付高額和解金與被害人和解（逾百萬元），並繳納一五○萬元保證金，歷次開庭均親自到庭，而他是台灣名導演、屬公眾人物，備受社會媒體關注，若無故不到庭，勢必受媒體大幅報導、任意揣測，進而影響個人名譽與信用，加上其住所仍有高額房貸餘額，在國內房市低迷之際難以變現，即使變現也不足以清償負債，故不可能脫產潛逃及滯留不歸。

鈕稱境管逾一年 工作權遭嚴重剝奪

鈕還說，鈕祜祿（天津）影視文化傳播公司去年十一月底來信請他前往中國，與團隊各工作部門當面溝通並商討電影拍攝場景及美術細節，這些都無法以通訊軟體代替；他至今被限制出境逾一年，頓失工作來源，已嚴重剝奪他的工作權，也連帶影響工作人員收入，依此請求暫時解除限制出境處分。

但合議庭認為，鈕男涉犯最低本刑三年以上的強制性交重罪，始終否認犯行，其名下不動產價值約一億元，又有國外工作計畫，及定期至國外靈修一至四週的生活經驗，可見有足夠能力、資源長期停留國外。

法官認為可用網路通訊 也可派人洽商

合議庭並說，現今網際網路通訊軟體發達，鈕男若有赴境外考察及討論的需求，也可善用網際網路通訊軟體，且即使未出境，也可指派專業人士前往洽商、或使用電話、傳真、數位影像、信函、電子郵件、同步視訊等方式與對方公司人員討論工作細節。

合議庭表示，過去不少社會受矚目刑事案件的被告，獲得解除限制出境後隨即逃亡海外，造成媒體喧騰不休，加上我國目前外交處境困難，鈕若無意返台，日後司法互助引渡機會甚低；至於鈕與被害人達成和解，但此部分與其是否會滯留海外不歸，無必然關係，依此駁回抗告案；還可抗告。

狼導想出境vs.法官不准理由

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