專注玩刮刮樂 包包忘一旁被偷走

謝姓民眾太專心玩刮刮樂，差點丟了包包，所幸警方及時找回，他開心在臉書上大讚警方破案效率高。（記者黃捷翻攝）

2020-01-27 05:30:00

〔記者黃捷／台北報導〕過年期間是民眾購買彩券和刮刮樂的高峰期，其中刮刮樂除了試手氣，刮的過程緊張又好玩，也頗有娛樂效果，但民眾在彩券行「即買即刮」時，專注之餘還要提防第三隻手。台北就傳出有扒手鎖定在彩券行「即買即刮」民眾， 趁被害人專心刮刮時，摸走放在身旁的包包，所幸警方快速破案，幫被害人追回財物。

萬華警分局康定路派出所於二十四日除夕晚間，接獲謝姓民眾報案，謝男表示自己的Coach包包在台北市萬華區一家彩券行遭竊；經警方了解，得知謝男買了刮刮樂後太專心刮，把包包忘在一旁，結果不僅沒中獎，轉頭發覺連包包也不見了。被害人緊張地告訴警方，這個包包對自己有紀念價值，希望警方全力幫忙找回。

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警方調閱監視器畫面，掌握到竊嫌行蹤，六小時後的隔天凌晨三時，就通知竊嫌到案說明。但竊嫌否認犯行，辯稱當時看到包包外型獨特，似乎無人看管，以為沒人的才帶回家觀賞，打算年後再送警局招領；警方不採信其辯詞，依竊盜罪移送法辦，同時通知謝男領回包包。謝男得知包包失而復得，裡面財物未短少，開心地大讚警方。

春節期間除了有人買彩券或刮刮樂試手氣外，也有人去地下賭場「玩大的」，還有賭場藉合法人民團體掩護非法，企圖趁年節期間大賺一筆。萬華警分局趕在年前破獲兩處麻將賭場，查獲業者及賭客計八十二人，並扣得抽頭金十五萬餘元。

警方調查，兩處麻將賭場均是合法登記申請立案的人民團體，假借休閒社團名義掩護非法。

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