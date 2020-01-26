大樂透頭獎落台東 獨得2.43億

2020-01-26 05:30:00

年初一開出頭彩 彩券行老闆娘直呼好兆頭

〔記者張慧雯、黃明堂／綜合報導〕初一紅不讓、全台億萬富翁再添一位！昨（廿五）日大樂透頭獎落在台東市鑫富發彩券行，一人獨得頭獎獎金二．四三億元。台彩表示，大樂透今（廿六）日預估銷售三億元，頭獎金額保證一億元。彩券行老闆娘高興地說，這是該店首次開出大樂透頭獎。

該彩券行首次開出大樂透頭獎

台彩表示，昨日大樂透頭獎開在台東縣台東市豐田里中興路四段六六六號一樓的「鑫富發彩券行」，一人獨得，貳獎也有三注中獎，獎金各一九八萬餘元。

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台彩指出，一月廿五日大樂透春節大紅包開出三十七組，總中獎注數為四十六注，「大樂透春節大紅包」活動自一月廿三日開始至今，累計已開出九十一組，一月廿六日繼續加開九個獎號，對中其中六個號碼就中春節大紅包一百萬元。

昨日還開出「今彩539」，共三注得獎、獎金各八百萬元，貳獎則有三三一注中獎、獎金各為二萬元。

昨天開出大樂透頭獎金額二．四三億元的鑫富發彩券行老闆娘說，這是該店首次開出大樂透頭獎，在大年初一開出頭彩，直呼是「好兆頭」，至於得獎幸運兒？老闆娘說，雖然平時都是在地人購買，但過年期間很難講，因為也會有外地人經過購買。

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