刮車怪客毀18車 藍寶堅尼 「血痕 」上身

藍寶堅尼休旅車停在姜梅紅老家東石鄉永屯村服務處也遭殃被刮花。（姜梅紅提供）

2020-01-25 05:30:00

43歲男子疑累犯

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一名43歲身分不詳的男子，昨除夕凌晨3時許，在嘉義縣東石鄉以刮車方式將18輛轎車的板金刮花，其中一輛市價近千萬的藍寶堅尼休旅車也遭殃，左側及後方被刮出一道道痕跡；朴子警分局長蔡進明表示，已掌握涉案人身分，將傳喚說明，追查犯案動機，而被害人除提告刑事毀損罪，也可請求民事賠償。

嘉義縣議員姜梅紅老家東石鄉永屯村服務處及周邊親友鄰居的車輛共18輛，昨遭不明男子刮車破壞，不只舊車損傷，姜梅紅返鄉過年的親戚，剛買一輛市價近千萬的藍寶堅尼休旅車也遭殃，刮車男行徑造成被害人群情激憤，已將相關錄影畫面提供警方偵辦並提告。

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藍寶堅尼是新車 車主氣炸

姜梅紅說，有18輛車板金被刮花，其中一輛新的藍寶堅尼休旅車左側及後方被刮出一道道痕跡，是她親戚返鄉過年開回來停在服務處門口，歡喜過新年卻遭遇橫禍，感到氣憤與痛心。

據了解，當地發生車子被刮已不是第一次，前年至今，曾發生住戶停在家門前車子被刮，甚至車子鑰匙孔被用快乾膠填入，路面發現不少圖釘意圖使車輛破胎；居民懷疑犯案者手法充滿報復心態，不堪其擾，卻苦無證據，研判此次事件疑為同一人所為，已提供錄影監視畫面交由警方偵辦。

市價近千萬的藍寶堅尼休旅車遭殃，左側及後方被刮出一道道痕跡。（姜梅紅提供）

石鄉永屯村傳出刮車事件，被害人相當氣憤，向警方報案。（姜梅紅提供）

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