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首頁　>　社會

大樂透大紅包 頭份、龜山連莊

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2020-01-25 05:30:00

〔記者吳佳穎／台北報導〕除夕夜大樂透頭彩摃龜，現已連摃4期，頭獎獎金1.68億元將累入下期，今（25）日頭獎預估上看2.5億元。此外，除夕夜加開的大樂透春節大紅包，共開出30組、33位幸運兒中獎，其中27名幸運兒獨得100萬元的春節大紅包，另有6人對中的春節大紅包組別因有2注中獎，每人各得50萬元獎金。

台彩指出，本期開出春節大紅包獎項的投注站共33家，其中，苗栗頭份的「山琦企業社」，連2天都開出百萬大獎，且第4屆以來，開出春節大紅包的次數累計高達8次，「堪稱全台最常開出春節大紅包的投注站」。

桃園龜山的「來就富商行」則在2016、2017、2018年春節期間，均曾開出大紅包獎項，昨晚再度開出，累計開出次數達6次；彰化市「鑫億來投注站」曾在2017年，開出1注春節大紅包獎項，及5千萬元的大樂透頭獎，高雄市彌陀區的「能發彩券行」亦曾於2016年開出過1億元的大樂透頭獎、2018年開出1注春節大紅包獎項。

台彩表示，今年春節大樂透加碼，準備送出360組100萬元的春節大紅包，自1月23日小年夜起，每期各加開9個號碼，對中其中6碼就有機會獲得獎金100萬元，累計至今共開出54組，還有306組100萬元大紅包待送出。

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