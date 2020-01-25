金鼠犯太歲 小心詐纏身

屬虎的王姓婦人險遭詐，正好符合「金豬年」犯太歲生肖。 （記者許國楨翻攝）

2020-01-25 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕迎接春節年假，台中市刑大針對近3年詐騙案件被害人生肖統計，發現「值太歲」的生肖連年進榜前5名，其中「鼠」蟬聯上榜，去年金豬年「虎、豬」也正好是「犯太歲」的生肖；警方表示，「寧可信其有，小心最重要！」呼籲無論什麼生肖都應提高警覺，並提醒要加強防詐觀念，不要讓詐騙亂流干擾了樂不思「鼠」的金鼠年。

屬什麼最易被騙？犯太歲生肖都上榜

警方還分析鼠年犯太歲預警名單，包括「鼠、兔、馬、羊、雞」，強調多一分防備才能少一分受騙，並提醒詐騙集團已與時俱進，很會「看風向」，常利用話題性商品行騙，民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

請繼續往下閱讀...

屬虎的王姓婦人去年接獲「猜猜我是誰？」的老梗詐騙電話，對方開頭「同學記得我嗎？」讓她難忘同窗情，經歹徒不斷噓寒問暖及友情攻勢，險些墜入詐騙圈套，所幸行員及保全通報警方勸說，成功阻詐15萬元。

台中市刑大經濟組以去年金豬年的詐騙案件，分析發現金豬年詐騙案件被害人生肖排行，依序為兔、虎、龍、豬、鼠，而屬「虎、豬」是犯太歲，其中屬虎的被害類型，以猜猜我是誰比例最多，屬豬的以求職、貸款詐騙人頭帳戶比例最多。

另外屬兔的，以戀愛詐騙、援交詐財比例最多，屬龍以投資詐騙比例最多，屬鼠則以網購詐騙比例最多。

台中市刑大進一步分析連續3年的詐騙案件被害人生肖，發現「值太歲」生肖連年進榜前5名，其中「鼠」蟬聯上榜，「蛇」穩居末段班，性別比例部分，男性被詐騙以屬兔最多、女性為屬龍；最具防詐觀念的生肖，男性為屬狗、女性為屬猴，被詐騙比例都是最低。

表格

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法