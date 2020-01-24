吳淡如宜蘭住家32萬簽名酒 賊熟門熟路搬空

竊嫌疑似開貨車到透天厝旁邊沒有監視器的空地，用來搬酒。（記者林敬倫攝）

2020-01-24 05:30:00

威士忌原酒 每瓶都有吳簽名

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名主持人吳淡如在宜蘭的住家，過年前傳出遭到竊嫌搬走10箱（80瓶），價值高達32萬元的威士忌原酒，上面還有吳淡如本人的簽名；報案的吳淡如弟弟吳育光受訪時表示，家裡東西被偷，真的讓他好生氣；並說，失竊的酒上面都有吳淡如的簽名，所以也對外懸賞，提供線索發現失竊酒，就送檢舉者。

提供線索發現贓貨 酒就歸誰

根據吳育光的說法，吳淡如在宜蘭的住家是1棟3層樓的透天厝，平常都只有吳育光的妻子居住，吳淡如則是假日才會偶爾到宜蘭住宿、休息，21日晚間11點，吳育光與妻子回到家中時，發現燈光全暗，一度以為是斷電，還致電請台電人員來處理。

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吳育光後來進到家中，發現家裡總電源被動過、關閉，燈才打不開，他打開總電源與燈後，就請台電人員不用來，妻子巡視家中，才發現姊姊放在廚房沙發上的10箱酒全部不翼而飛，吳育光立即到派出所報案。

警方調閱監視器畫面，發現吳淡如家中的燈於21日清晨4點突然全暗，推測那時就是犯嫌的犯案時間。

吳育光說，根據他的推測，犯嫌應該是開了1部貨車，到家旁邊沒有監視器的空地後，再從側邊洞口翻到家中，並爬上2樓找尋沒有關好的窗戶，潛入家中行竊，嫌犯應不只1人，且家裡除了酒不見，沒有被翻箱倒櫃，他懷疑竊賊有計畫性針對酒而來。

沒有翻箱倒櫃 有計畫想偷酒

「真的很生氣！」吳育光說，姊姊當初是買了2桶原酒，1桶放在宜蘭，1桶放在台北，宜蘭的酒分裝後放在家中近1年，1瓶價值約4000元，原本預計都要拿來送朋友，不料，現在全部不見，家裡被外人潛入，讓他很生氣也很害怕。

吳育光說，姊姊在日本接到家裡遭竊的訊息，先關心家裡的人有沒有怎麼樣，沒有特別情緒，由於那些酒上面都有吳淡如的簽名，所以也對外懸賞，如果在市面上發現有吳淡如簽名的酒，一定是贓貨，誰願意提供線索，被發現的那瓶酒就送檢舉者；警方說，已全力偵辦。

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