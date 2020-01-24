高鼻、闊嘴、大眼... 這些人最會中大獎

台彩統計，6年來已開出2385個電腦型彩券頭獎。圖為台彩公布今年春節加碼內容。（資料照）

2020-01-24 05:30:00

台彩統計去年億元得主 男性、O型、天秤座最旺

〔記者巫其倫／台北報導〕第四屆公益彩券自2014年發行以來，至2019年止已6年，台灣彩券統計，6年來已開出2385個電腦型彩券頭獎，去年則產生了301名頭獎得主，億元頭獎得主則有20人，主要以男性佔85%最多，年齡層以50至59歲最多；台彩也統計億元頭獎得主的面貌特徵，大多都有高額頭、高鼻、大嘴、大眼、大耳，且多為橢圓臉，血型則以O型最多，星座則為天秤座最旺。

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台彩統計，去年億元頭獎得主75%有一雙大眼睛，65%有大耳，60%有高額頭、高鼻、大嘴，55%臉型為橢圓臉，50%眉毛為長眉；性別則有85%為男性，年齡層多為50至59歲，血型以O型最多。

生肖部分，各有15%得主屬龍、虎、羊、狗最多，其次為屬牛、雞分別佔10%；星座部分，則有高達25%為天秤座，其次為水瓶座及雙魚座，各佔15%。

與2017及2018年億元頭獎中獎人輪廓相比，中獎人面貌多為高額頭、長眉及血型O型最多，不過，去年中獎人眼型，從小眼變成大眼，從2018年起，高鼻及大嘴的中獎人也開始增加，過去則為蒜頭鼻及櫻桃小嘴較多。

至於生肖和星座方面，2017年以屬猴、摩羯座最多；2018年換為屬馬、牡羊座最多；去年則為屬龍、虎、羊、狗，以及天秤座最多人中獎。

另外，台彩也統計去年最熱門球號，以實際開獎結果來看，威力彩第一區最常開出的獎號為21和27號，各開出24次；第二區最常開出的獎號為4號，共開出17次。

大樂透獎號中最常出現的號碼為12號，開出過22次；特別號最常開出的號碼為41和49號，各開出6次。

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