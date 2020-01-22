遭爆喬潤寅貸款／曾銘宗：接受陳情 絕無施壓

曾銘宗昨發出聲明表示，僅接受陳情、絕無施壓情事。（資料照）

2020-01-22 05:30:00

〔記者林良昇、王孟倫／台北報導〕鏡週刊報導，代理國民黨秘書長的國民黨立委曾銘宗，去年4月11日針對潤寅貸款問題邀集台企銀、一銀及華南銀3家公股銀行高層到立法院協調，要求3家銀行對潤寅即將到期的貸款展延3個月，讓潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之，得以在6月東窗事發前出境。

對於媒體報導，曾銘宗昨發出聲明表示，僅接受陳情、絕無施壓情事，他不認識該公司負責人，去年4月間之所以接受陳情，是因其他立委接受陳情後不了解金融實務，拜託轉介接待陳情，籲請各界勿刻意扭曲抹黑，如有不實報導，將依法提出告訴。

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金管會則表示，銀行必須依「5P原則」辦理客戶核貸，該場會議金管會並沒有受邀，但對金融機構的自主貸放權予以尊重。

曾銘宗指出，該公司陳述其是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常順利，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，致國內銀行不敢承辦來自伊朗的匯款，已經嚴重影響該公司正常業務，亟待協助。同期間也有星展銀行等外商銀行反映，諸多國內中小企業面臨相同問題。基於協助中小企業的困境，才安排該公司與往來銀行說明。

曾銘宗說，經向銀行說明後，他認為銀行是否願意協助，宜由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導的相關文件似有疑義，將進一步追查了解。

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