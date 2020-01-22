海邊撿到海洛因磚 追出10億毒品案

台東檢警根據南田海邊拾獲海洛因磚，一路追查出黑市價10億的海洛因毒品案。（記者黃明堂攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣達仁鄉出產南田石勝地的南田海岸，去年被民眾發現海洛因磚，警方逮捕綽號「孝道仔」的南部大毒梟林孝道在內9名嫌犯（羈押中），起出海洛因磚196塊及安非他命26公斤，黑市價值逾10億元。台東檢方昨先將鍾姓、李姓2人依運輸一級毒品罪提起公訴，其餘偵查中。

鍾姓、李姓2人依運輸一級毒品罪起訴

去年9月20日中午，民眾在南田海岸發現海洛因磚，警方據報在海岸找到32塊，隔天海巡又在南田及隔鄰的屏東滿州海岸找到12塊。

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檢警根據海流研判，毒品應是從屏東海域落海後北漂到台東，去年9月27日到屏東內埔一處集合住宅，逮捕鍾姓及李姓嫌犯，起出92塊海洛因磚及安非他命26公斤，再往李嫌內埔住宅起出海洛因磚60塊。

進一步查出幕後首腦是林孝道運毒集團，利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境金三角的毒品，指派小型舢舨前往接駁後，在屏東小琉球搶灘上岸。

警方說，嫌犯搶灘過程因風浪過大失手，在小琉球外海掉落部分毒品，期間林嫌單線聯絡，居中遙控，將毒品搶灘上小琉球後，輾轉移至內埔倉庫。

警方偵辦期間，貨主之一謝姓嫌犯誤以為運毒成功，返回緬甸覆命，緬甸總部多日未連繫上鍾嫌，誤以為黑吃黑，派人到謝嫌住處將其擄走，軟禁山區兩個月，謝嫌趁隙脫逃，逃至泰國，被我國駐外聯絡官協調緝獲返台。

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去年九月在南田海岸被發現的海洛因磚。（記者黃明堂翻攝）

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