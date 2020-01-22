為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

海邊撿到海洛因磚 追出10億毒品案

台東檢警根據南田海邊拾獲海洛因磚，一路追查出黑市價10億的海洛因毒品案。（記者黃明堂攝）

台東檢警根據南田海邊拾獲海洛因磚，一路追查出黑市價10億的海洛因毒品案。（記者黃明堂攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣達仁鄉出產南田石勝地的南田海岸，去年被民眾發現海洛因磚，警方逮捕綽號「孝道仔」的南部大毒梟林孝道在內9名嫌犯（羈押中），起出海洛因磚196塊及安非他命26公斤，黑市價值逾10億元。台東檢方昨先將鍾姓、李姓2人依運輸一級毒品罪提起公訴，其餘偵查中。

鍾姓、李姓2人依運輸一級毒品罪起訴

去年9月20日中午，民眾在南田海岸發現海洛因磚，警方據報在海岸找到32塊，隔天海巡又在南田及隔鄰的屏東滿州海岸找到12塊。

檢警根據海流研判，毒品應是從屏東海域落海後北漂到台東，去年9月27日到屏東內埔一處集合住宅，逮捕鍾姓及李姓嫌犯，起出92塊海洛因磚及安非他命26公斤，再往李嫌內埔住宅起出海洛因磚60塊。

進一步查出幕後首腦是林孝道運毒集團，利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境金三角的毒品，指派小型舢舨前往接駁後，在屏東小琉球搶灘上岸。

警方說，嫌犯搶灘過程因風浪過大失手，在小琉球外海掉落部分毒品，期間林嫌單線聯絡，居中遙控，將毒品搶灘上小琉球後，輾轉移至內埔倉庫。

警方偵辦期間，貨主之一謝姓嫌犯誤以為運毒成功，返回緬甸覆命，緬甸總部多日未連繫上鍾嫌，誤以為黑吃黑，派人到謝嫌住處將其擄走，軟禁山區兩個月，謝嫌趁隙脫逃，逃至泰國，被我國駐外聯絡官協調緝獲返台。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

去年九月在南田海岸被發現的海洛因磚。（記者黃明堂翻攝）

去年九月在南田海岸被發現的海洛因磚。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-01-21 09:56

潤寅詐貸386億 楊文虎在美被逮下午遣返回台

2020-01-21 11:23

強力搖頭丸襲台！高檢署：2個月34死、最年輕17歲 影片

2020-01-21 16:45

海洛因磚漂上岸讓南部大毒梟栽了 台東檢警破獲10億毒品走私案

2020-01-21 15:12

嘉義市區槍戰！警連開6槍 女警遭歹徒撞飛送醫 影片

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播