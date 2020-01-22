詐領助理費 前竹市議員李黃錦燕判4年定讞

新竹市前議員李黃錦燕判刑4年定讞。（資料照）

2020-01-22 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍前新竹市議員李黃錦燕，被控從二千年起，利用人頭虛報議會補助的助理費，十年間詐領九百卅二萬元；一審重判十年，二審改判八年，更一審逆轉認定罪證不足，改判無罪；更二審去年八月再次逆轉，認定李黃錦燕犯四件「利用職務機會詐取財物罪」，合併判刑四年、褫奪公權三年；最高法院昨駁回上訴定讞，確定要入獄，法院通知檢方啟動防逃機制。

李黃錦燕曾是新竹市第三至七屆的四連霸市議員，任期至二○一○年二月結束，後來競選連任失利。判決指出，李黃錦燕從二千年起，陸續利用人頭向議會申報九名助理，領取議會補助的每人每月四萬元助理費，人頭包括她丈夫李榮勝診所的護士，還有保母、縫紉工、還有她兒子，而實際聘請的三名助理每月只領兩萬元，勞健保還得自付。

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李黃錦燕辯稱，聘用的助理都有實際擔任助理，助理費都是付現金，有些助理覺得「錢給得太多」，希望她用一部分做公益，或當做服務處開銷，「所有錢都是助理同意奉獻」，強調公益付出遠大於請領費用；但法官認定她以人頭助理、短報薪資方式詐領補助，犯後狡辯，重判十年。

更二審去年八月改判四年，案經上訴，最高院昨認定，更二審已依證據詳述判決理由，並說明為何不採信辯詞，駁回上訴定讞。

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