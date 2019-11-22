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母女住處雙亡 案發時夫在睡覺

母女雙屍案，檢方昨解剖複驗。（記者黃旭磊攝）

母女雙屍案，檢方昨解剖複驗。（記者黃旭磊攝）

2019-11-22 05:30:00

女兒遭殺可能性大 母不排除自殺

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高雄陳姓女子與讀高中的資優獨生女兒陳屍住處命案，遺體昨解剖複驗，檢警研判母女均為水果刀刺穿頸部致死，女兒遭殺可能性較大，而母親喉嚨中央部位刀傷，不排除自殺可能。

檢警昨勘查現場，女兒沒有掙扎跡象，陳女仰躺床上，兩人頸部各有一處刀傷，均大量失血，床上遺留一把水果刀，非握在手上，現場門窗未遭破壞，也無打鬥跡象，調閱監視器，案發期間無外人入屋，研判死亡時間為週二清晨。

檢方昨午並解剖複驗，鳳山分局偵查隊長郭家峰說，母女死因均為水果刀刺穿，女兒遭殺可能性較大，而47歲母親喉嚨中央部位刀傷，不排除自殺可能，另死亡時間為18日晚間到19日清晨間。

夫打給妻女未接聽 以為妻子還在冷戰

陳婦丈夫李男案發時應在睡覺，事後曾敲房門並打電話給母女，但沒回應。

據查，近來李男夫妻因經濟問題爭吵多日，17日晚間再次大吵，陳女並於19日凌晨零時告訴丈夫，要去女兒房間睡覺，即進入女兒房間關門。李男19日上午9時出門上班，晚間7時回家，試圖打開女兒房間喇叭鎖，發覺反鎖，打電話給妻女未接聽，以為妻子又和他冷戰，不以為意。

李男前天清晨與同事開車北上出差，開到半路接獲老師電話，告知他女兒已兩天未到校，驚覺有異返家，才發覺出事。

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