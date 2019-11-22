為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

為東洋藥品代工 政德被控偷配方

政德製藥實際負責人李成輝（記者錢利忠攝）

政德製藥實際負責人李成輝（記者錢利忠攝）

2019-11-22 05:30:00

為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一

〔記者錢利忠／台北報導〕身為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一的政德製藥公司，被曾委託其代工生產「克痢黴素注射劑」的台灣東洋藥品指控，涉嫌使用台灣東洋當時委託生產此藥的配方，自行生產「樂克痢黴素」；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝、負責申請藥證的女職員林千月等2人，檢方複訊後兩人無保請回，全案朝違反營業秘密法方向偵辦。

自行生產樂克痢黴素 負責人等2人無保請回

檢調獲報，政德製藥曾替台灣東洋代工「克痢黴素注射劑」，雙方於2015年中解約，隔年6月政德製藥即向衛生福利部食品藥物管理署申請藥證，涉仿照「克痢黴素注射劑」配方生產「樂克痢黴素」，並獲多家醫學中心採用，用藥期間卻疑發生多起藥害通報事件。

台灣東洋提告，政德製藥涉利用替台灣東洋代工生產藥劑的機會，仿照台灣東洋的藥品生產等資料文件，擅自向主管機關申請藥證，並製造「樂克痢黴素」，涉違反營業秘密法未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏營業秘密等罪。

台灣東洋昨聲明提及，去年聽聞政德製藥對外宣揚其生產之藥品「樂克痢黴素」，與台灣東洋生產已久、且曾在2000至2015年間委託政德製藥生產的「克痢黴素」品質完全一致，「克痢黴素」採用的原料特殊，製程加以改良而品質極高，欲製造與「克痢黴素」相同品質有難度，自政德製藥取得「樂克痢黴素」的藥證時間推算，該藥證之申請、準備，極可能是在其尚代工製造「克痢黴素」期間即已展開，為此向北檢提告。

政德職員林千月（記者錢利忠攝）

政德職員林千月（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播