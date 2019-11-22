為東洋藥品代工 政德被控偷配方

政德製藥實際負責人李成輝（記者錢利忠攝）

2019-11-22 05:30:00

為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一

〔記者錢利忠／台北報導〕身為台灣抗生素注射劑最大供應廠之一的政德製藥公司，被曾委託其代工生產「克痢黴素注射劑」的台灣東洋藥品指控，涉嫌使用台灣東洋當時委託生產此藥的配方，自行生產「樂克痢黴素」；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，搜索並約談政德製藥實際負責人李成輝、負責申請藥證的女職員林千月等2人，檢方複訊後兩人無保請回，全案朝違反營業秘密法方向偵辦。

自行生產樂克痢黴素 負責人等2人無保請回

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檢調獲報，政德製藥曾替台灣東洋代工「克痢黴素注射劑」，雙方於2015年中解約，隔年6月政德製藥即向衛生福利部食品藥物管理署申請藥證，涉仿照「克痢黴素注射劑」配方生產「樂克痢黴素」，並獲多家醫學中心採用，用藥期間卻疑發生多起藥害通報事件。

台灣東洋提告，政德製藥涉利用替台灣東洋代工生產藥劑的機會，仿照台灣東洋的藥品生產等資料文件，擅自向主管機關申請藥證，並製造「樂克痢黴素」，涉違反營業秘密法未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏營業秘密等罪。

台灣東洋昨聲明提及，去年聽聞政德製藥對外宣揚其生產之藥品「樂克痢黴素」，與台灣東洋生產已久、且曾在2000至2015年間委託政德製藥生產的「克痢黴素」品質完全一致，「克痢黴素」採用的原料特殊，製程加以改良而品質極高，欲製造與「克痢黴素」相同品質有難度，自政德製藥取得「樂克痢黴素」的藥證時間推算，該藥證之申請、準備，極可能是在其尚代工製造「克痢黴素」期間即已展開，為此向北檢提告。

政德職員林千月（記者錢利忠攝）

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