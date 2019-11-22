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首頁　>　社會

魏應充 最快關7月就出獄

魏應充（見圖左，資料照）

魏應充（見圖左，資料照）

2019-11-22 05:30:00

8罪合併執行4年8月

〔記者楊政郡、陳冠備／綜合報導〕最高法院宣判頂新劣油案，將前董事長魏應充（見圖左，資料照）判刑5年9月定讞，魏應充本月15日到台北地檢署報到發監，未料彰化地檢署因合併執行刑問題緊急煞車，轉請北檢當場告知魏「暫時不用關了」。台中高分院受理彰化地檢署聲請的合併執行刑裁定昨天出爐，8罪合併執行4年8月，因魏應充之前已服刑1年9個多月假釋，魏最快再服刑7個月就可出獄。

已服1年9個多月假釋

彰化地檢署昨表示，收到確定裁定後，會立即完成後續折算刑期及重核假釋程序，再擇期通知魏應充到案執行。

彰檢︰擇期通知魏到案

最高法院本月初判決魏應充從越南進口飼料用劣油案，將其中7罪定讞，刑期相加為5年9月。台中高分院裁定書指出，魏應充犯詐欺取財1罪及違反食品安全衛生管理法7罪，裁定應執行4年8月。

之前最高法院定讞後，彰化地檢署即囑託台北地檢署代執行，北檢通知魏應充本月15日報到，結果彰檢發現5年9月非合併執行刑，僅是各罪刑期總和，且魏應充還有詐欺取財前案，受刑人可聲請合併執行及假釋減核，於是緊急喊卡，傳真北檢要求暫緩，但也造成魏應充準時向北檢報到發監，卻被「請回」的烏龍。

魏應充8罪合併執行4年8月，依法服刑2年4個月可達假釋門檻，因魏之前已被智財法院判刑2年定讞，魏當時服刑1年9個多月假釋，扣除這1年9個多月，魏只要再服刑約7個月就達假釋門檻。

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