中國砂石船撞沉我貨船 2人失蹤

高雄港籍「萇薪輪」遭中國砂石船撞沉，造成台籍船副張志茂及廚工劉孝華失蹤。（記者張軒哲翻攝）

2019-11-22 05:30:00

高雄港籍萇薪輪7人獲救

〔記者俞肇福、吳昇儒／綜合報導〕高雄港籍「萇薪輪」雜貨船，20日晚間在中國閩江口的中國領海處，遭中國砂石船撞擊船身進水沉船，肇事船逃逸，船長戴興璋與8名船員乘救生艇逃生，其中7人獲救，但台籍船副張志茂及廚工劉孝華失蹤。

肇事船逃逸時故障 被中方帶走

「萇薪輪」雜貨船20日晚上7點半從中國福州馬尾的青州出港開往馬祖南竿鄉，晚上9點半在閩江口川石島西南方，遭中國砂石船撞擊船身，中國福建海上搜救中心接獲「萇薪輪」求救通報。

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「萇薪輪」有6名台籍船員、3名印尼漁工，船長戴興璋與8名船員在沉船前，乘坐兩艘救生艇逃生。海上搜救中心直升機昨早在白猴嶼附近海域發現其中一艘，將艇上6人救起，另3名船員的救生艇遇大浪翻覆，1人游到白猴嶼岸邊礁石也獲救，張志茂、劉孝華下落不明。

涉嫌肇事的中國船在撞船後逃逸，但撞擊後也發生機械故障，不久無法行駛，被中國海事局帶走監管。

中國領海出事 我無管轄權

交通部航港局指出，往返中國福州與馬祖南竿鄉的「萇薪輪」專門載運冷凍魚，船長50米，載重879噸。船公司昨派員前往中國處理相關後續事宜。

一名退休船長透露，按照船隻作業規定，每艘船都有船舶定位系統，理應開啟，避免船隻碰撞也讓相關單位監控，且船隻夜航也要開燈，還要有人當值瞭望，如全部依規定執行，應不會發生撞船事件。據指出，因中國砂石船盜砂嚴重，我方不排除中國砂石船為了盜砂或運送匿蹤，造成禍事。

馬祖漁業人士表示，這兩天鋒面靠近，加上鳳凰颱風外圍環流，海象惡劣，也有可能天黑風浪大，視線不清造成撞船。

撞船事件發生在中國領海，我方不具司法管轄權，海事調查與司法面向均由中國處理。

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