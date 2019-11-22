宅配員最怕奧客 曾有貴婦嗲求驗情趣

台中警方逮捕嫌犯1人，並全部追回被搶的金飾。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕千萬不要踏入這行！台中發生宅配員運送金飾遭歹徒持槍搶走的驚悚個案，對於宅配員而言，遇搶機率極低，但宅配員最怕遇到俗稱「台灣鯛」、「奧客」的惡客戶，可能有生命與犯官司的風險，奇聞怪事講不完。

有逾5年資歷的張姓宅配員說，他曾送一個外觀平凡無奇的包裹到一處獨立門戶豪宅，應門的是一名熟女，簽收付款後，竟以「驗貨」為由，叫他留下來，包裹一打開，竟然是女用情趣用品，誇張的是，這位熟女竟然問他「帥哥，能不能教我用？」他嚇得拔腿就跑，擔心扯入「仙人跳」或桃色陷阱。

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他也曾遇到疑神疑鬼的客戶，送一個看似衣服的小包裹，代收500元貨款，對方竟指控他是詐欺集團，還自稱是退休警察，「有犯罪嫌疑要搜身」，鬧到警察來，陪笑臉哄他「學長，您的警覺性很高，感謝您對治安的貢獻」，此人才眉開眼笑，願意給錢簽收放他走。

他說，另有一名同行遇到更誇張的事，曾送一個電子產品包裹代收5000元，收件人卻說，收到的是不值錢的爛貨，硬是指控他「偷天換日」，要求他賠償5000元，這位宅配員堅持報警，這名「奧客」才讓他離去。

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