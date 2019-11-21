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「多次道歉有教化可能」 殺博士生借屍還魂 孫國晃免死定讞

惡狼孫國晃因害怕坐牢，誘殺男網友博士生張志添當替死鬼，最高法院昨駁回上訴，孫國晃獲判無期徒刑確定，逃過死刑。。（資料照）

惡狼孫國晃因害怕坐牢，誘殺男網友博士生張志添當替死鬼，最高法院昨駁回上訴，孫國晃獲判無期徒刑確定，逃過死刑。。（資料照）

2019-11-21 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕9年前犯下性侵案而將入獄的惡狼孫國晃，因害怕坐牢，誘殺男網友博士生張志添當替死鬼，故佈疑陣成自己畏罪自殺；法院歷審曾4度將他判處死刑，但更三審、更四審都改判無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，孫國晃獲判無期徒刑確定，逃過死刑。

此案高雄地院、高雄高分院、更一審、更二審都認為孫男罪無可逭，判處死刑；更三審與今年1月宣判的更四審，則是改判無期徒刑，理由是孫男有多次認罪並向被害家屬致歉，且願負民事賠償責任，有教化改過遷善的可能性。

最高法院昨認定，更四審已詳盡說明事實與證據理由，認定孫男殺人手段凶殘，至今未實質賠償，考量他多次坦認犯行，並以言詞和書面表達道歉與願意賠償之意，「認非無悔過之心」，更四審量處無期徒刑、褫奪公權終身，於法並無不合；民事方面，法院先前已判孫國晃應賠償死者家屬1086萬元確定。

判決指出，2010年10月間，海軍退役的孫國晃因犯性侵害案被判刑8年半確定，他為了逃避入監執行，誘騙網路認識的博士生張志添，約至汽車旅館殺害，將遺體載往墳墓旁空地，潑汽油焚屍。孫故佈疑陣，將裝有自己皮夾、健保卡、遺書的背包留在焚屍現場。但檢方相驗遺體時，比對指紋和DNA都與「死者」孫國晃樣本不符，追查出死者是張男。

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