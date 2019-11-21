看Discovery順溪而下脫困 專家稱太幸運

宋瑞雄（綠衣者）獲救，精神體力皆佳，第一站不是醫院而是回到登山口向山神拜謝。（記者陳彥廷翻攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台朔重工員工宋瑞雄在屏東縣來義鄉大武藏山區迷途11天10夜，最後靠著看Discovery教的「順溪而下」脫困，山難救助協會顧問徐秉正認為，「順溪而下」須天時地利人和才有生機，宋能順利脫困真的很幸運。

徐秉正指出，現在是枯水期，土質相對穩定，目前七佳溪溪水高度僅到膝蓋，當地海拔約1000公尺，莫拉克風災後有大量土石沖刷形成緩坡，因此順溪而下獲救的機率大幅提升；如果是在夏季豐水期，或是海拔高度較高的山區，「順溪而下」反而暗藏致命危機。

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建議做法：原地避難待援

徐秉正提醒山友絕不能在無路的溪谷中溯溪攀降，更不可在深山無明顯路徑時沿溪下降，因為高山溪流的源流溪溝地形由緩漸陡，降至某海拔高度時即變成峽谷深瀑區，對於不了解地勢的登山者，容易失足跌落，或是造成下攀後無法再回頭上攀或下切的困境。

徐秉正表示，以宋瑞雄沒有攜帶任何裝備的案例，當發現自己迷路時，應待在原地或找避難處靜待救援，減少體力的消耗，迷途時最好能沿途標示記號，例如在樹上綁上個人物品或是運用所處環境可取得的物品做標示。

徐秉正提醒山友，入山前務必確認裝備，例如單日健走應攜帶頭燈、糧食、水、雨衣、急救包等，即便迷途也能大幅提高獲救機會。

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