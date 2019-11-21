祖靈現身、睡石縫、啃嫩草／登山失蹤10天 奇蹟自救

宋瑞雄夫婦相互擁抱，感謝公司及所有救援人員。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者邱芷柔、陳彥廷、洪定宏／綜合報導〕台朔重工公司機械廠機工鉆床班員工宋瑞雄，本月10日輕裝自行前往屏東縣來義鄉登大武藏山後失聯，警消人員搜救多日未果，沒想到昨天上午宋男被人目擊自己走下山，家屬、同事與搜救人員欣喜若狂。在山林裡迷蹤10天，宋瑞雄不僅毫髮無傷，還親自講述他遇上「白衣祖靈」並啃芒草根、喝泉水、睡石縫，憑著平時喜歡看的Discovery節目知識，順著溪水而下求生，昨天稍作休息後再次回到登山口祭祀感謝山神。

只帶1天食物 得救想買粥

昨天上午8點，來義鄉民林德信在七佳溪溪床邊發現宋瑞雄，隨即上前協助，將宋帶到春日消防分隊。宋瑞雄遇見林德信的第一句話是「可以帶我去便利商店買粥嗎？」

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60歲的宋瑞雄是屏東縣內埔鄉人，他說，年紀漸長，想要爬山運動，因此選擇可以當天來回的路線，只帶了簡便的食物、水，輕裝上山。

宋瑞雄指出，他計畫要爬大武藏山，10日上午8點從來義鄉舊白鷺部落出發，約走了2個小時後覺得路不太對，回頭就迷路了，山區下午開始起霧，他沒辦法辨別方向，身上只剩下一瓶水及食物，因為天色逐漸變黑，決定就地休息，隔天再繼續找下山的路。

找路摔下石壁 眼鏡不見了

屏東縣消防局11日接獲宋男家屬報案，10天來持續在久保山、大武藏山等區域及河床，空勤總隊直升機及高雄市消防局測溫空拍機由上空搜尋，沒想到經過10天，宋瑞雄竟獨自下山，警消人員直呼是奇蹟。

宋瑞雄獲救後詳述求生過程，他說，迷路第二天準備繼續找下山的路，攀上石壁不慎跌落，連眼鏡都摔不見，當時飲用水不足，於是開始找水源，到了晚上約6點，他遇到一對白衣原住民男女，回想起來，應該就是部落族人口中的祖靈。

宋瑞雄表示，這對原住民男女一直低頭工作，他大聲問「能不能帶我下山？」但一直得不到回應，他打算要跟著這對原住民走，一轉眼卻看不見了，於是他留在原地，靠著當地水源生活。

看到直升機 不知如何求救

宋瑞雄指出，他在水源地連續2天都有看到、聽到直升機聲響，於是他在原地留守3天，仍等不到人來救他，他開始啃有甜味的芒草根並吸汁液，以防血糖過低，吃嫩草、喝水過活，夜晚低溫時就睡在石縫裡面。

沿溪水而下 遇見部落族人

宋瑞雄說，記得Discovery教過許多求生技巧，其中一項就是「只要順著溪流而下，就可以看到人，有機會脫困。」所以17日他決定沿著溪水而下，遇到山崖就換路線，步行了2天後遇到部落族人。地方上對於失蹤登山客成功下山，都忍不住直呼是祖靈保佑。

宋瑞雄獲救後飽食一餐。（記者洪定宏翻攝）

宋男（綠衣者）就是靠著這兩瓶空瓶裝山泉水渡過迷蹤的十天。（記者陳彥廷翻攝）

宋瑞雄分享他睡的石縫。（記者邱芷柔翻攝）

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