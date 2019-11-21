屏東／闖車城代表會砍傷鄉代 凶嫌落網

2019-11-21 05:30:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城鄉代會前天遭人闖入行凶，鄉代張水潮會議中被尤姓男子持菜刀砍傷手掌，警方據報後在鄉代會對面超商逮捕凶嫌，尤嫌供稱是因感情糾紛加上遭騙財才憤而行凶，受傷的張水潮所幸並無大礙，他不願多作回應，強調一切交由司法處理。

疑感情問題及財務糾紛行凶

十九日上午十時許，車城鄉代會正在開議中，尤姓男子突然闖入與張水潮發生口角，瞬間亮出菜刀砍向張水潮，張出手抵擋遭劃傷手掌，尤嫌行凶後隨即騎車逃逸。

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手掌被劃傷 張水潮：司法處理

恆春警方據報到場調閱監視器，發現尤嫌仍在附近，不到三十分鐘就在路旁超商發現四十一歲的尤嫌，尤嫌試圖逃逸仍遭警方壓制逮捕，訊後依傷害及妨礙公務等罪嫌送辦。

據了解，尤嫌懷疑前妻與張水潮有感情問題，加上疑似雙方有財務糾紛，兩人都是同村舊識，尤嫌闖入行凶的脫序行為，令居民感到驚訝。

張妻：助調停卻公親變事主

「公親變事主，實在有夠莫名其妙！」張水潮妻子表示，尤嫌曾毆打父母、砍傷兄長，家暴妻子更高達十一次以上，每次都是拜託張水潮協助調停，現在卻把所有責任怪罪到丈夫身上。

張：不實傳言繪聲繪影 是受害者

張水潮說，基於同村情誼，不願讓事情越演越烈，有關於他與犯嫌前妻不實傳言，竟然被傳的繪聲繪影，他是受害者，再有類似傳言就提告。

車城鄉代會主席陳政雄「譴責暴力」，認為該起事件屬於個人恩怨，不至於對其他鄉代有安全疑慮，不會特別申請警力保護鄉代會。

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