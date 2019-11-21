台中科大男學生 墜樓不治

2019-11-21 05:30:00

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕國立台中科技大學昨天驚傳墜樓事件，一名廿三歲男大生被發現全身是傷倒臥血泊中，已無生命徵象，經送醫急救仍不治，警方初步排除有外力介入，除會同校方調閱相關監視器畫面釐清案情，並已通知家長及啟動校園輔導機制。

這起墜樓事件發生在昨天下午四時，死者為技修學院日語系延修生，從中正樓九樓頂樓墜下造成骨頭斷裂、全身嚴重挫傷，送醫搶救仍不治。警方調閱監視器畫面，發現男大生獨自走進中正樓，搭電梯直達頂樓後一躍而下，頭部著地。

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警方勘驗現場，沒發現打鬥跡象，也未發現遺書，初步排除有外力介入，正調查墜樓原因；據了解，死者領有身心障礙手冊，在學校工讀，疑似與校內主管不睦，從高樓窗戶外墜樓。校方說，死者是彰化人，是否在校內或校外工讀，以及墜樓原因，都還在調查。

校方指出，案發時中正樓頂樓發出有人進出警報，警衛室聽到警報聲後三分鐘，就傳出墜樓巨大聲響，該樓值班護士聽到聲音，隨即下樓施予ＣＰＲ急救，但已無呼吸心跳，已通知家屬處理後續事宜。

當地錦平里社區發展協會理事長游金隆指出，台中科大近年已發生三起學生從中正樓墜樓身亡，盼校方能加強學生安全維護。

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