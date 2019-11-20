海巡特勤吊掛救援遇難 運安會︰空勤疏失多

柯姓海巡特勤去年底執行緊急醫療海上吊掛後送任務時，因海象不佳，不慎撞擊海面死亡。（資料照，記者邱俊福翻攝）

2019-11-20 05:30:00

未能有效終止任務、未要求落日後停止海上吊掛

〔記者蕭玗欣、陳薏云／台北報導〕內政部空中勤務總隊一架AS-365N型海豚式直升機NA-106，去年底在彭佳嶼西方約11浬處執行緊急醫療海上吊掛後送任務時，因海象不佳，柯姓海巡特勤不慎撞擊海面死亡。國家運輸安全調查委員會調查結果昨出爐，指出空勤總隊有多項疏失，包括未能有效終止任務，且該機型未明訂夜間海上救援吊掛任務的限制規定，也未要求組員落日後應停止海上吊掛作業，最終導致憾事發生。

請繼續往下閱讀...

運安會調查還原事故發生原因顯示，該機在人員勾接後開始爬升並加速，但吊掛鋼繩在回收過程中發生擺盪，並卡在右起落架上，導致鋼繩無法繼續回收。機組人員減速並下降高度，嘗試在海面上滯空，藉由將吊掛人員放入水中，釋放鋼繩張力，以回收卡住的鋼繩。

運安會表示，當人員勾接完成，該機飛離船上燈光照明涵蓋區域後，落日已超過20分鐘，視線狀況差到難以執行吊掛任務。該機兩度下降後隨即爬升，研判吊掛人員在這兩段時間兩度接觸海面，當吊掛人員回艙時，已休克昏迷，除體表瘀血外，並伴隨內臟器官損傷及骨折的嚴重挫傷，顯示遭到強烈外力撞擊。

直升機夜間海上吊掛 空勤檢討 訂合理作業時間

運安會指出空勤總隊多項疏失，對此調查結果空勤總隊表示，案發後，空勤總隊也在做內部檢討，針對不適合執行夜間海上吊掛之航空器，訂定終昏（太陽高度角在地平面下6度的時間）前最少合理作業時間為20分鐘，減少機組人員決策壓力，且已今年7月函發實施，並且強化任務提示程序、檢討機上與共勤人員在離機作業及吊掛作業中通聯方式等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法