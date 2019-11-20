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家事調解達人吳素勤 5年懸案4天搞定

法院法官吳素勤堪稱「家事案件調解達人」。 （記者吳政峰攝）

法院法官吳素勤堪稱「家事案件調解達人」。 （記者吳政峰攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院法官吳素勤堪稱「家事案件調解達人」，許多家事案到她手中就調解成功，不用進入漫長的審理程序，甚至在審理一件名人遺產分割案時，僅花4天就調解搞定高懸5年的未結案，讓她的未結案件數始終僅為一般法官的半數，亮眼數據獲司法院重視，延請她擔任少年及家事廳調辦事法官。她說：「調解無捷徑，唯有用心聽！」

調解無捷徑 唯有用心聽

家事庭法官每月平均未結案件數約60件，吳素勤維持在30件左右，餘案都在審判前就調解成功，不少人好奇她究竟有何能耐，她認為最重要的關鍵就是「聆聽」。

吳素勤表示，調解時不要急著看卷宗，把多數時間花在傾聽兩方聲音，了解他們的訴求後，才能以中立第三者角色分析利弊得失，當事人一旦感到受尊重，又看到法官展現調解的誠意，多能降低怒氣，不再堅持己見，願意打開心房溝通相互體諒，進而提高調解成功率。

吳素勤強調，每次調解均至少半天，傾聽的過程雖然耗時，但總比進入審判快，尤其高院採合議制，案件要交給3位法官審閱，無形中拉長審判期程，對當事人並非好事，因此若多花一點時間與耐心調解，可省去後續的冗長審判程序，先苦後甘。

吳素勤曾處理過一件名人遺產分割案，甲方有土地，乙方則有絕大部分的地上物，雙方移付調解5年多無法解決，她受託調解，花了4天時間傾聽，發現兩方在意的不是錢，而是擔心妥協等同承認錯誤，「面子掛不住」；她理解後，隨即請甲撥一點土地給乙，乙分一些房產給甲，各給台階下的方式調解成功。

家事案亦有不少監護權大戰，吳素勤建議，離婚仍須維護小孩家庭權，雙親缺一不可，可嘗試共同「會面交往」（探視權），以兒童為本位，別讓爸媽成為孩子的選擇題！

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